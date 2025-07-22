Борис Надеждин вышел к Госдуме на пикет против «злосчастного закона об ограничении интернета». Задержали бывшего главу его штаба

Российский политик Борис Надеждин и его соратники вышли на пикет к зданию Госдумы утром 22 июля. Они выступили против поправок, предусматривающих административные штрафы за «поиск экстремистских материалов» в интернете.

Надеждин опубликовал в телеграм-канале фотографию политтехнолога Дмитрия Кисиева, бывшего руководителя предвыборного штаба политика на выборах президента. На снимке Кисиев стоит в одиночном пикете возле здания Госдумы с плакатом «За Россию без цензуры. Оруэлл писал антиутопию, а не методичку!»

Спустя несколько минут после начала акции полицейские задержали Дмитрия Кисиева. Его увезли в ОВД по Тверскому району Москвы.

Кроме того, полиция задержала корреспондентов RusNews Юлию Петрову и Константина Жарова, снимавших пикет у здания Госдумы. Кроме того, как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», задержан еще один человек.

Власти Москвы ранее отказались согласовать протестную акцию у Госдумы «в соответствии со складывающейся эпидемиологической обстановкой».

Борис Надеждин активно критиковал законопроект о штрафах за «поиск заведомо экстремистских материалов», который Госдума приняла во втором чтении 17 июля.

Надеждин называл поправки «злосчастным законом об ограничении интернета», а также «злосчастным законом о штрафах за поиск в интернете».

Политтехнолога Дмитрия Кисиева в начале июля лишили российского гражданства, которое он получил в 2014 году. В ФСБ России посчитали, что Кисиев совершил «действия, негативно влияющие на политическую и социальную стабильность в обществе», и создают «угрозу национальной безопасности РФ».

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