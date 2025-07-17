Госдума одобрила поправку о штрафах за «поиск заведомо экстремистских материалов»

Депутаты Госдумы поддержали поправку, вводящую штрафы за «поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним», в том числе с использованием VPN-сервисов, сообщает ТАСС.

Поправка была внесена14 июля ко второму чтению законопроекта, касающегося «усиления административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности».

Авторы поправки предложили добавить в КоАП новую статью 13.53 под названием «Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен».

За «умышленный поиск экстремистских материалов» предлагается налагать административный штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Также ко второму чтению законопроекта о работе экспедиторов была добавлена поправка о введении штрафа до 500 тысяч рублей за рекламу VPN-сервисов.

Соответствующие изменения собираются внести в статью 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение законодательства о рекламе). Граждан за распространение рекламы VPN-сервисов предлагается штрафовать на 50-80 тысяч рублей, должностных лиц — на 80-150 тысяч рублей, юридические лица — на 200-500 тысяч рублей.

Также Госдума приняла поправку о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления с использованием VPN-сервисов.

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С критикой поправки выступили, в частности, пропагандистка Маргарита Симоньян и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение штрафовать за поиск «экстремистских материалов» требует более подробных объяснений

Что еще нужно знать об этой поправке

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