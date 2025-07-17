Кремль: предложение штрафовать за поиск «экстремистских материалов» требует более подробных объяснений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что депутаты должны более подробно разъяснить поправки, которые предусматривают штрафы за поиск «экстремистских материалов» в интернете, в том числе с использованием VPN. Об этом он сказал журналистам на брифинге, передает радио «Маяк».

Представитель Кремля утверждает, что не знаком с этой инициативой, но отметил, что она вызвала резонанс.

«Я не могу сейчас комментировать законопроект, не знаком с этой инициативой депутатов. Я с ней не знаком, не знаю деталей, поэтому не имею возможности комментировать. Единственное, что да, судя по вчерашнему и сегодняшнему дню, тема эта моментально стала весьма резонансной. По всей видимости, нужны просто объяснения этой инициативы. Более подробные объяснения, с тем, чтобы ответить на вопросы людей», — сказал Песков.

15 июля стало известно, что комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству предложил принять поправку, предусматривающую введение административного наказания за поиск экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN-сервисов. За это предлагается штрафовать на сумму от трех до пяти тысяч рублей.

С критикой поправки выступили, в частности, пропагандистка Маргарита Симоньян и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

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