Бывший глава штаба Надеждина рассказал, что его лишили гражданства России

Бывшего главу штаба Бориса Надеждина, политтехнолога Дмитрия Кисиева лишили российского гражданства, которое он получил в 2014 году. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Кисиев родился в крымском городе Джанкое и получил гражданство РФ после аннексии полуострова.

По словам Кисиева, сотрудники полиции задержали его в Томске, после чего доставили в отдел. Когда именно это произошло, он не уточнил. В отделе полиции человек в балаклаве вручил Кисиеву заключение ФСБ. Из него следует, что Кисиев совершил «действия, негативно влияющие на политическую и социальную стабильность в обществе», и создают «угрозу национальной безопасности РФ».

«Я гражданство получил как крымчанин в 2014 году. Все люди, которые получили гражданство так же, как я, — выходит, под угрозой его лишения. Не могу не заметить, что решение это приняли сейчас, когда я активно планирую кампанию в Госдуму, встречаюсь с людьми, обсуждаю планы, ищу кандидатов. Так что очевидно, что это политическое решение. Занимаешься политикой в России? Нет, мы выдавим тебя в маргинальное поле, уезжай из страны, ничего не делай», — написал активист.

Он добавил, что будет обжаловать решение ФСБ.

В апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий отбирать приобретенное гражданство России за «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ». Лишенные гражданства на таком основании могут вновь попросить о приеме в гражданство РФ не ранее, чем через три года.

В Конституции РФ закреплено, что родившегося в России нельзя лишить гражданства. Однако законы РФ разрешают отбирать гражданство у тех, кто получил его не по праву рождения. В 2017 году был принят закон о лишении приобретенного гражданства РФ осужденных за терроризм и экстремизм.