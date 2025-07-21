Киев, 21 июля 2025 года Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

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Россия

Украинские военные продолжают атаки на Москву. Под удар попал жилой дом. Небо над городом постоянно закрывают для полетов

Вооруженные силы Украины все активнее запускают беспилотники в направлении Москвы. За последние три дня, 19-21 июля, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы ПВО сбили более 60 беспилотников, летевших на Москву: 19 июля — 18 дронов, 20 июля — 31, а с начала 21 июля — 14. Атаки на Москву возобновились 17 июля, когда, по словам Собянина, силы ПВО в течение дня сбили четыре украинских дрона. До этого мэр Москвы не сообщал об украинских атаках почти неделю, с 11 по 16 июля.

Как заявил Собянин, в ночь на 21 июля обломки БПЛА упали в районе поселения Киевский в Новой Москве. По словам главы города, «серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет». Российские телеграм-каналы распространили фото и видео, на которых показаны последствия удара в Новой Москве. На кадрах виден пожар, возникший на крыше многоквартирного дома.

Как и в минувшие выходные, Росавиация из-за атаки дронов на Москву вводила ограничения на работу аэропортов московского авиаузла. В ночь на 21 июля не принимали и не отправляли самолеты все четыре аэропорта Москвы: Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский.

Всего за три дня, начиная с 19 июля и до середины дня 21 июля, Шереметьево закрывали 10 раз. В других аэропортах ограничения вводили в два раза реже: в Домодедово — пять раз, во Внуково — тоже пять, в Жуковском — четыре. Из-за этих ограничений задержали и отменили десятки рейсов, это затронуло несколько тысяч пассажиров. Как отметили в Ассоциации туроператоров России, 19-20 июля по всей стране «на то или иное время закрывались семь аэропортов, основное количество отмен рейсов пришлось на Шереметьево».

Министр транспорта РФ Андрей Никитин, занявший министерский пост 8 июля, заявил 21 июля, что ситуация в аэропортах Москвы «чуть получше, чем была в мае». По его словам, прогнозировать, когда будет введен план «Ковер», предусматривающий закрытие неба, невозможно, но «аэропорты подстраиваются: налаживают работу с питанием, с отдыхом».

Коллеги анализируют свою работу. И, я считаю, в общем-то динамика есть. Но в целом ни аэропорты, ни авиакомпании предсказать это [введение плана «Ковер»] не могут. Мы, конечно, будем работать с коллегами из Минобороны, пытаться что-то сделать. Но безопасность здесь — в первую очередь. Понятны неудобства, понятен дискомфорт, но безопасностью пассажиров никто рисковать не будет.

Что делать, если отменили рейс

Из-за дронов в России отменяют десятки рейсов в месяц. Как быть, если вы застряли в аэропорту? И на какую компенсацию можно рассчитывать? Инструкция, полезная в сезон отпусков — и не только

Что делать, если отменили рейс

Из-за дронов в России отменяют десятки рейсов в месяц. Как быть, если вы застряли в аэропорту? И на какую компенсацию можно рассчитывать? Инструкция, полезная в сезон отпусков — и не только

Украина

Российская армия нанесла массированный удар по Украине. Одной из целей стал Киев

Вооруженные силы РФ в ночь на 21 июля нанесли массированный удар по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска за одну ночь применили 24 ракеты разных типов и 426 беспилотников (как «Шахеды», так и дроны, имитирующие ударные беспилотники). Украинские силы ПВО, как заявили в Воздушных силах, сбили 200 дронов «Шахед» и «подавляющее большинство ракет», а 203 дрона-имитатора не достигли целей.

Судя по карте атак, подготовленной украинским телеграм-каналом «ППО радар», ключевыми целями российских ударов стали Киев и Ивано-Франковск.

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в Киеве под удар попали жилые дома, склады, детский сад, магазины, нежилые здания. В Шевченковском районе повреждения получил вход на станцию метро «Лукьяновская». По словам Ткаченко, в результате атаки на Киев погиб один человек и девять получили ранения.

подробнее об ударе по киеву

Российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. В жилом доме разрушены квартиры. Под удар попало метро, где укрывались люди Фотографии

подробнее об ударе по киеву

Российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. В жилом доме разрушены квартиры. Под удар попало метро, где укрывались люди Фотографии

Город Ивано-Франковск пережил самый массированный удар за время полномасштабного российского вторжения в Украину, сообщил глава города Руслан Марцинкив. По его словам, в трех селах общины повреждения получили жилые дома, пострадали мирные жители. В ГСЧС Украины сообщили, что пострадали четыре человека.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в результате российского удара погибли два человека, а ранения получили не менее 15 человек. По его словам, под удар ВС РФ попали Киев, Киевская, Харьковская и Ивано-Франковская области. Кроме того, ВСУ сбивали дроны в Сумской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Херсонской областях.

«Я благодарен всем, кто работает в Украине и с Украиной сейчас ради защиты жизни — ради наращивания производства оружия, укрепления нашей ПВО — и кто продолжает работу над санкциями. Только настоящее давление на Россию способно остановить эту агрессию», — заявил Зеленский.

Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы РФ в ночь на 21 июля нанесли удар по Украине, атаковав предприятия военно-промышленного комплекса и военные аэродромы. В ходе атаки, согласно заявлению российской стороны, применяли беспилотники и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в заявлении министерства.

Мир

Россия и Украина готовятся к переговорам. Пока что известно только место их проведения — Стамбул

Российское государственное агентство ТАСС сообщило со ссылкой на источник, что очередной раунд переговоров между Россией и Украиной, как ожидается, пройдет в Стамбуле в «конце недели», но дата пока уточняется.

В то же время дипломатические источники турецкой версии газеты Independent утверждают, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной ожидается 23 или 24 июля. По словам источников, в рамках встречи стороны проведут «технические переговоры по ограниченному кругу вопросов».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал на брифинге 21 июля, что Кремль сообщит, когда пройдут переговоры, «как только окончательно будет понимание по датам».

«Есть наш проект меморандума и есть проект меморандума, который передан украинской стороной. Предстоит обмен мнениями и переговоры по этим двум проектам, которые пока, скажем так, являются абсолютно диаметрально противоположными. Поэтому предстоит большая дипломатическая работа», — сказал Песков.

Власти Украины ранее предложили России провести новый раунд переговоров в Стамбуле на неделе с 21 по 27 июля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении по итогам 19 июля. «Переговорную динамику надо увеличивать. Надо делать все, чтобы достичь прекращения огня. И российской стороне надо перестать прятаться от решений. Обмен пленных. Возвращение детей. Прекращение убийств. И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир — действительно длительный. Украина готова к такой встрече», — сказал Зеленский.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Надежда (Россия). Как же надоели эмигрантские «белые пальто» и письма о том, как стыдно и ужасно жить в России… И какая же прекрасная и прогрессивная Европа, а Россия — отсталая, темная и агрессивная. Серьезно?

А вы помните, как Меркель и Саркози заигрывали с Путиным? Нет? Я помню, потому что тогда жила в Европе. И многие там возмущались — дескать, Путин же гэбэшник, с ним нельзя вести диалог. Но что-то на протесты против действий своих правительств никто не выходил (а ведь в Берлине нельзя загреметь за это на 10-20 лет).

А где, интересно, живут ограбившие Россию олигархи? Вот, знаете, почему-то не в Мытищах. А почему-то в Ницце, Цюрихе, на Майорке и на живописном побережье Корнуолла. И никого это не возмущало ни тогда, ни сейчас, хотя все знали, кто это и откуда у них деньги. Познакомиться с богатым русским явно криминального толка было не зазорно: в Каннах к таким ходили на коктейльные вечеринки в саду местные чиновники с женами. А в Цюрихе все молча терпели строительство виллы Вексельберга в стиле русской усадьбы, которую охраняли автоматчики в черном.

Сейчас так же ведут себя и российские эмигранты. Дочь Путина для них — «хорошая девушка, она не знает своего отца, ее растила мать». Люди, хелло-оу! Ее мать получила немыслимые деньги и активы, сворованные в России. И она, безусловно, пользуется ими до сих пор. Но в Берлине-Париже это норм. «Очнуться» и понять всю глубину своего морального падения должны почему-то только русские в России.

Я никогда в жизни не работала на российское государство и не получала от него никаких льгот, даже на проезд в метро. Когда я увидела снимки из Бучи, я находилась в тотальном ступоре неделю. Никто из моей семьи не «ватник» и не «зетник». Но я живу в России, и в моем паспорте — русское имя и фамилия. И я не понимаю, почему я в ответе за тотальный кринж и трэш, в создании которого участвовали все, но на корни которого так удобно не обращать внимания, попивая кофеек в в белом пальто.

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Война Тысяча двести сорок третий день. Украина предложила России провести новый раунд переговоров. Дроны ВСУ атаковали Москву

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