Украинские беспилотники атаковали Москву. Обломки дрона упали на крышу жилого дома

Российские силы ПВО на 21 июля сбили 15 украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы, сообщил глава города Сергей Собянин.

По его словам, обломки БПЛА упали в районе поселения Киевский в Новой Москве. «Работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», — заявил Собянин.

Телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором виден пожар, возникший на крыше многоэтажного дома в поселении Киевский.

Росавиация ночью вводила ограничения на работу всех четырех московских аэропортов Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Ограничения действовали около трех часов, после чего их отменили.

В Ростовской области украинские беспилотники сбили в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Из-за упавших обломков произошло несколько пожаров, в том числе в здании на железнодорожной станции в поселке Каменоломни. Задерживаются 26 пассажирских поездов, предупредило РЖД.

В Минобороны РФ сообщили, что в течение ночи российские силы ПВО перехватили и уничтожили 74 украинских беспилотника, из них 23 — над территорией московского региона, в том числе 15 дронов, летевших на Москву.

Украинские беспилотники в последние дни активно атакуют Москву. На фоне атак Росавиация неоднократно вводила ограничения на работу московских аэропортов.

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