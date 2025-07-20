Война Тысяча двести сорок третий день. Украина предложила России провести новый раунд переговоров. Дроны ВСУ атаковали Москву

Харьков, 15 июля 2025 года Edoardo Marangon / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

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Россия

Украинские беспилотники атаковали Москву. В Зеленограде под удар попал жилой дом

Украинские беспилотники атаковали Москву в ночь на 20 июля. Из сообщений мэра Москвы Сергея Собянина в телеграм-канале следует, что российские силы ПВО с вечера 19 июля сбили более 20 украинских дронов. В Зеленограде, по словам Собянина, упали обломки беспилотника. Судя по публикациям российских СМИ, под удар попал многоквартирный дом. На записи с камеры наблюдения и на видео очевидца видно, как дрон врезается в один из верхних этажей жилого дома.

По словам Собянина, в результате атаки в Зеленограде серьезных повреждений и пострадавших нет. При этом, как сообщил местный телеграм-канал «ЧП Зеленоград», есть разрушения в одной из квартир, а еще сгорели два автомобиля. Судя по кадрам, снятым фотографом госагентства ТАСС, в жилом доме выбило окна, а также получили повреждения припаркованные автомобили.

Зеленоград, 20 июля 2025 года Artush Mkrtchyan / ТАСС / Scanpix / LETA

Зеленоград Artush Mkrtchyan / ТАСС / Scanpix / LETA

Во время атаки Росавиация полностью закрывала небо над Москвой: ограничения на прием и вылет самолетов вводили во всех аэропортах московского авиаузла. Из-за случившегося в Шереметьево и Внуково, судя по кадрам очевидцев, пассажиры задерживающихся рейсов спали на полу и искусственном газоне.

Украина

Украина предложила России провести новый раунд переговоров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, бывший министр обороны Рустем Умеров предложил российской стороне провести третий раунд переговоров в Стамбуле на следующей неделе, то есть с 21 по 27 июля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении по итогам 19 июля.

«Переговорную динамику надо увеличивать. Надо делать все, чтобы достичь прекращения огня. И российской стороне надо перестать прятаться от решений», — заявил Зеленский. Он добавил, что переговоры следует посвятить обмену военнопленными, возвращению детей и «прекращению убийств».

Зеленский считает, что нужно провести встречу «на уровне лидеров». По его словам, это необходимо, «чтобы реально обеспечить мир — действительно длительный». Он добавил, что готов к такой встрече. Ранее президент Украины уже предлагал провести отдельную встречу с Владимиром Путиным, а также трехстороннюю встречу с Путиным и Дональдом Трампом.

Источник российского госагентства ТАСС, близкий к российской переговорной группе, подтвердил, что Украина предложила России провести новый раунд переговоров на следующей неделе. Другой источник ТАСС сообщил, что «дат пока нет, будет согласовано». В Кремле и МИД России пока не комментировали предложение Зеленского. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил 18 июля, что Россия выступает за то, «чтобы добавить динамики переговорному процессу» (цитата по «Интерфаксу»).

Стамбул останется площадкой для раунда переговоров России и Украины, сообщил источник телеканала Минобороны РФ «Звезда».

Как предположило немецкое издание Der Spiegel, «за новой инициативой Украины, возможно, стоят договоренности с США». На этой неделе в Киев приехал специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог. Кроме того, Дональд Трамп 14 июля пригрозил ввести стопроцентные пошлины на товары из России, если Москва не заключит соглашение о прекращении войны в течение 50 дней.

Что говорил Трамп

Трамп выступил с «важным заявлением». Киеву — оружие, торговым партнерам Москвы — 100-процентные пошлины (но когда-нибудь потом) Он снова «очень недоволен Россией» — и четыре раза думал, что заключил сделку с Путиным

Что говорил Трамп

Трамп выступил с «важным заявлением». Киеву — оружие, торговым партнерам Москвы — 100-процентные пошлины (но когда-нибудь потом) Он снова «очень недоволен Россией» — и четыре раза думал, что заключил сделку с Путиным

Россия и Украина ранее провели два раунда переговоров в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. Стороны не достигли прорыва в вопросе прекращения огня, но договорились обменяться пленными и телами убитых военных.

Украинские военные накрыли десятки километров дорог сетками для защиты от FPV-дронов

ВСУ начали активно устанавливать над дорогами антидроновые сетки, чтобы защититься от атак FPV-дронов. Как рассказал 18 июля украинский военный Влад Волошин, такими сетками накрывают десятки километров дорог «на некоторых опасных направлениях». Волошин опубликовал в фейсбуке фотографии с сетками, натянутыми над улицами в городе Орехове Запорожской области и его окрестностях.

По словам военного, российские солдаты активно атакуют логистику ВСУ, «пытаясь отрезать передовые позиции от ближайшего тыла». «Это делается для того, чтобы мы не смогли оперативно осуществлять переброску необходимых резервов на направлениях, где это нужно», — рассказал Волошин.

По его словам, армия РФ стремится создать в прифронтовой зоне «мертвую полосу», где любой транспорт рискует попасть под удар дрона. Сейчас, заявил Волошин, ширина «мертвой полосы» достигает десяти километров.

Город Орехов Запорожской области и натянутая над дорогой сетка, 15 июля 2025 года Andriy Andriyenko / Press service of the 65th Mechanized Brigade / AFP / Scanpix / LETA

Орехов, 15 июля 2025 года Press service of the 65th Mechanized Brigade / EPA / Scanpix / LETA Сетка, натянутая в Орехове, 15 июля 2025 года Press service of the 65th Mechanized Brigade / EPA / Scanpix / LETA

Орехов, 15 июля 2025 года Press service of the 65th Mechanized Brigade / EPA / Scanpix / LETA Защитные сетки от российских дронов на дороге между Краматорском и Добропольем Донецкой области, 12 июля 2025 года David Allignon / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Даша (Сербия, ранее Петербург и Томск). Мне 29 лет, после начала войны мы с мужем уехали сначала в Казахстан, потом в Сербию. Я поступила на журфак в 2014 году, когда случилось дело «Ленты» и закрыли наш местный независимый канал ТВ-2. И тогда же я заболела депрессией, которой хронически страдаю уже более десяти лет.

Я никогда не хотела всерьез уехать из России. Наоборот, старалась что-то изменить. Была наблюдателем на выборах, участвовала в митингах, поддерживала нужных рублем. Из-за этого частенько ругалась с отцом, живущим Харькове с российским паспортом, который он, в свое время, принципиально не захотел менять.

24 февраля мой папа прозрел. Мы снова начали общаться. И вот уже больше трех лет я живу с осознанием, что мы больше, скорее всего, никогда не увидимся. Он не выездной из Украины, я не въездная.

Я постоянно вспоминаю его слова. Прошло где-то полгода с начала вторжения, Харьков постоянно обстреливали. И папа боялся принимать душ. Ведь если «Шахед» прилетит, то как ты голый, в ванной…

Ответов нет. Надежды нет. Образа будущего тоже. Спасают только близкие, особенно, забота о собаке и коте. Стараюсь продолжать говорить о том, что считаю нужным. Делать то, что считаю правильным.

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