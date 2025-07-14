Я очень, очень недоволен Россией. Если в течение 50 дней не будет соглашения о прекращении огня, я введу очень жесткие пошлины — примерно в 100% — против России и ее партнеров. Торговля отлично подходит для прекращения войн. Сегодня мы заключили сделку: мы направим НАТО самое современное оружие, а они будут переправлять его в Украину. За это заплатят они, а не американские налогоплательщики. Военная техника стоимостью в миллиарды долларов будет быстро доставлена на поле боя. В том числе там будет 17 установок Patriot — они начнут поступать уже сегодня: пара стран отдаст Украине свои, а мы заменим их на новые.

Я разочарован в Путине. Я примерно четыре раза думал, что мы заключили сделку, но вместо этого мы до сих пор об этом только говорим. Я разговариваю с ним, кладу трубку, думаю, что это был великолепный разговор, а потом ракеты летят на Киев. И я говорю: «Странно». Путин обманул Клинтона, Буша, Байдена, Обаму, но не обманет меня. Разговоры ничего не значат, нужно переходить к действиям. Еще раз: эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Не задавайте мне вопросов, как далеко я готов зайти, если Путин продолжит эскалацию.

Это «важного заявления» Дональда Трампа о России, которое он анонсировал три дня назад. Президент США сделал его на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Фото на обложке: Will Oliver / CNP / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA