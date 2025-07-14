В Киев приехал спецпосланник Трампа Кит Келлог

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог в понедельник, 14 июля, приехал в Киев. Кадры встречи Келлога на железнодорожном вокзале опубликовал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Оборона, укрепление безопасности, оружие, санкции, защита наших людей, усиление сотрудничества между Украиной и США — много тем для разговора», — написал Ермак.

Ранее Келлог говорил, что его визит в Киев рассчитан на неделю, напоминает dpa.

О планах посетить Киев Келлог рассказал в пятницу, 11 июля, на конференции по восстановлению Украины, которая проходила в Риме. Позднее МИД Украины подтвердил информацию о предстоящем визите спецпосланника Трампа. До этого поездка в Киев в расписании Келлога не фигурировала.

Трамп в четверг, 10 июля, заявил, что «разочарован» в России, и анонсировал на 14 июля «важное заявление». Axios со ссылкой на два источника сообщил 14 июля, что Трамп планирует объявить о новых поставках оружия Украине, в которые войдет наступательное вооружение.