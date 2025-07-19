Война Тысяча двести сорок второй день. Россия и Украина обменялись ударами. В Одессе загорелись три этажа многоквартирного дома. Больше 10 дронов сбили под Москвой

Многоквартирный дом, поврежденный в результате российской атаки. Одесса, 19 июля 2025 года Viacheslav Onyshchenko / Global Images Ukraine / Getty Images

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Украина

Войска РФ запустили по Украине почти 380 беспилотников и ракет. В Одессе в результате атаки загорелись три этажа многоквартирного дома, один человек погиб

Украину в ночь на 19 июля атаковали более 300 беспилотников и более 30 ракет, сообщил президент страны Владимир Зеленский. Командование Воздушных сил ВСУ уточнило, что украинские территории атаковали 379 российских ракет и беспилотников. Украинские военные, как утверждается, сбили 208 ракет и дронов, еще семь ракет и 129 беспилотников-имитаторов были «локационно потеряны».

«Зафиксировано попадание пяти ракет и 30 ударных беспилотников в 12 локациях, а также падение сбитых [ракет и беспилотников] — на семи локациях», — заявили в ВСУ. В результате атаки пострадали Донецкая, Кировоградская, Днепровская, Сумская, Херсонская, Волынская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Житомирская области.

В Одессе, по данным Зеленского, один человек погиб, еще шестеро ранены. Как сообщили местные власти и спасатели, в городе была повреждена гражданская инфраструктура, в том числе многоквартирные жилые дома. В одном из них произошел пожар, охвативший этажи с шестого по девятый. Из дома эвакуировали людей и домашних животных.

Глава Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о «самой массированной атаке» на Павлоград с начала полномасштабной российско-украинской войны. По его словам, войска РФ атаковали город ракетами и беспилотниками. Повреждены пожарная часть, промышленные предприятия, девять многоэтажных жилых домов. О пострадавших не сообщалось. При повторном обстреле региона днем 19 июля в Васильковской общине Синельниковского района погибли два человека.

По словам Зеленского, в Сумах повреждена критическая инфраструктура, без электроснабжения осталось несколько тысяч семей. По городу Шостка Сумской области войска РФ нанесли комбинированный удар дронами и управляемыми авиабомбами. В Корабельном районе Херсона российский дрон залетел в окно частного дома и взорвался, рассказали в администрации Херсонской области. Ранения получили два человека.

«Спасибо всем лидерам, которые понимают, насколько важно оперативно реализовывать наши договоренности. Совместное производство оружия, инвестиции в производство дронов в Украине, в частности дронов-перехватчиков, предоставление систем ПВО и ракет к ним, а также возможность их производства здесь, в Украине, — все это спасает жизни и нужно Украине уже сейчас», — добавил Зеленский, комментируя обстрелы.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что российские военные нанесли удар по Украине «высокоточным оружием». Как утверждается, целями атак были предприятия военно-промышленного комплекса, которые выпускают составные части ракет и беспилотников. «Все назначенные объекты поражены», — заявило ведомство.

Россия

Собянин сообщил, что на подлете к Москве сбили больше десятка дронов. В Ростовской области из-за падения обломков беспилотников задержали 50 поездов

Средства ПВО в ночь на 19 июля сбили 13 украинских беспилотников, атаковавших Москву, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» пишет, что беспилотники сбивали в Истринском и Солнечногорском районах — в том числе с помощью вертолета. Близкий к силовикам канал Shot сообщает, что взрывы были слышны в Нахабино и Зеленограде. Также о звуках взрывов сообщали жители подмосковных Клина и Дубны.

Внимание, на видео есть мат.

Один беспилотник сбили в Дмитровском округе Подмосковья, заявили местные власти поздно вечером 18 июля. В результате атаки была повреждена высоковольтная линия электропередачи. Ее уже отремонтировали. В московских аэропортах Домодедово и Шереметьево вводили ограничения на работу.

В Каменске и Каменском районе Ростовской области в результате падения обломков беспилотников была повреждена контактная сеть на железнодорожном перегоне Лихая — Замчалово. Там на несколько часов приостановили движение поездов, в результате 50 поездов дальнего следования были задержаны.

Из-за падения обломков беспилотников в этом районе загорелись частные дома и хозяйственные постройки, рассказал глава региона Юрий Слюсарь. Одна местная жительница получила ранения. Как сообщили в РЖД, пострадала дежурная по станции Лихая.

Днем российские госагентства со ссылкой на оперативные службы заявили об украинском ракетном обстреле аннексированного РФ Донецка. По данным ТАСС, одна из ракет упала и взорвалась у основания жилого пятиэтажного дома. В результате фасад дома, окна, балконы и частично перекрытия получили повреждения. Пострадал один человек.

В Минобороны РФ отчитались, что вечером 18 июля ПВО сбили или перехватили 87 украинских беспилотников в разных регионах России. 71 дрон был уничтожен в ночь на 19 июля, утром и днем — еще 36.

Война глазами читателей «Медузы»

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Максим (Нью-Йорк). Неважно, где и когда — в книгах, фильмах, мультфильмах, играх, — добро всегда должно побеждать. Я с детства видел этот черно-белый мир, где плохое обязательно будет наказано, а хорошее — вознаграждено. Но спустя почти три года войны я устал. Я больше не верю в это. Добра — каким бы красивым мы его ни называли — никогда не было и не будет. Потому что каждый преследует только свои интересы. Нету добра и зла — есть только серая пустота, в которой мы живем.

Я смотрю на то, как в России люди кричат, что нужно бомбить города, и меня переполняет злоба. Но потом я вижу украинцев, радующихся тому, что очередной дрон упал на жилой дом в России, и мне становится еще хуже. Я хочу спросить: если вы точно так же радуетесь смерти людей, чем вы отличаетесь от тех, кого ненавидите?

После трех лет войны и бесконечных выкриков людоедов по обе стороны я устал. И больше всего я устал от того, что люди не хотят мира. Они кричат о мире, но продолжают защищать только свои интересы и не хотят даже попытаться договориться. А если ты выступаешь против этого, ты сразу становишься «предателем» или «виноватым».

Россияне говорят, что я предал родину, потому что уехал и критикую власть во время войны. Украинцы заявляют, что я виноват в этой войне и должен нести ответственность за действия режима, к которому я не имею никакого отношения: я даже не родился, когда Путин пришел к власти.

Я устал. Устал от войны. Но больше всего — от людей, которые не хотят остановиться. От тех, кто предпочитает бесконечную бойню, лишь бы не потерять «позиции». От тех, кто готов жертвовать жизнями, лишь бы не сесть за стол переговоров. Переговоры между Россией и Украиной за последние годы — как в том анекдоте: «Два дебила — это сила». Один поток обвинений сменяется другим. Один мусор изо рта — в ответ на другой.

Мне больше нечего сказать. Кроме того, что я просто хочу тишины. Не победы, не мести, а тишины. И чтобы хотя бы кто-то решился быть не правым, а живым.

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