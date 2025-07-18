Война Тысяча двести сорок первый день. В России готовятся заблокировать WhatsApp. Зеленский поручил Умерову «активизировать переговоры» с Москвой

Павел Лисицин / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

В Госдуме заявили, что WhatsApp придется прекратить работу в России. Источники «Медузы»: «99%, что это случится»

Президент РФ Владимир Путин 17 июля поручил правительству подготовить предложения по дополнительному ограничению использования программного обеспечения из стран, которые власти России объявили «недружественными».

Соответствующие предложения должны быть представлены к 1 сентября.

18 июля зампред комитета Думы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что «WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка». Он заявил, что мессенджер «с очень большой долей вероятности» попадет в список ПО из «недружественных» стран, который разработает правительство.

Горелкин также выразил мнение, что Telegram сможет продолжить работу в России, так как головной офис компании находится «во вполне дружественных нам» Объединенных Арабских Эмиратах. «Особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке», — добавил Горелкин.

Депутат выразил мнение, что претендентом на долю WhatsApp на рынке станет национальный мессенджер Max.

Два близких к администрации президента собеседника «Медузы» и источник в Госдуме утверждают, что WhatsApp будет почти гарантированно заблокирован. «99% что это случится. 1% оставим на „мало ли что“», — сказал один из них. Под «мало ли что» он имел в виду популярность мессенджера у россиян: «Блокировка вызовет гарантированное недовольство, а это нежелательно в условиях и так падающих рейтингов (власти)».

Источник «Медузы» в Госдуме связывает возможную блокировку мессенджеров, а также борьбу с рекламой VPN и «поиском экстремистских материалов» с растущим социальным недовольством. «Растут цены, люди хотят про это читать больше», — заявил собеседник «Медузы».

WhatsApp — самый популярный мессенджер в России. По данным Mediascope, в апреле 2025 года им ежедневно пользовались 84 миллиона человек, ежемесячно — 97 миллионов. Население России — чуть менее 144 миллионов человек.

WhataApp принадлежит компании Meta, которую еще в первые недели войны власти России объявили «экстремистской». Тогда же в РФ были заблокированы принадлежащие Meta фейсбук и инстаграм, однако работу WhatsApp власти ограничивать не стали (отдельно это никак не объяснялось).

С тех пор российские чиновники неоднократно угрожали мессенджеру блокировкой в случае отказа от сотрудничества и штрафовали за различные «нарушения». Летом 2024 года тогдашний глава комитета Думы по информационной политике Александр Хинштейн говорил, что если WhatsApp не будет сотрудничать, «терпению государства наступит конец» и сервис постигнет «судьба всей Meta».

Мессенджер Max, который создает компания VK, проводит агрессивную рекламную кампанию и расширяет свои функции. Недавно там появились каналы по аналогии с телеграмом. В целом Max напоминает китайское приложение WeChat, которое объединяет в себе мессенджер, социальную сеть, поисковик и платежную систему. WeChat находится под полным контролем китайских властей, его неоднократно обвиняли в цензуре и слежке за пользователями.

Мир

Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому главе Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Рустему Умерову «активизировать переговорный трек».

Умеров возглавлял делегацию Украины на прямых переговорах с Россией в Стамбуле в статусе министра обороны. В рамках масштабных перестановок в правительстве страны он покинул этот пост, после чего Зеленский назначил его главой СНБО. Источники «РБК-Украина» сообщали, что на этой должности он сосредоточится на переговорах с Россией.

Зеленский 18 июля встретился с Умеровым. По итогам беседы президент отметил, что сейчас «идет исполнение договоренностей второй встречи [с РФ] в Стамбуле». «Требуется больше динамики в этом процессе», — сказал Зеленский.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского «позитивным сигналом». «И здесь мы абсолютно согласны: действительно, мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу», — сказал представитель Кремля.

Последняя на сегодня встреча между делегациями России и Украины состоялась в Стамбуле 2 июня. На ней стороны обменялись меморандумами, в которых каждая изложила свое видение условий прекращения огня и подписания мирного договора. Участники встречи также договорились об обмене пленными и телами погибших.

Первоначально предполагалось, что новая встреча может состояться по завершении обмена пленными — в конце июня. Этого так и не произошло. Россия обвиняла Украину в нежелании продолжать переговоры. Глава МИД РФ Сергей Лавров 15 июля утверждал, что в конце июня Москва предлагала конкретную дату для третьего раунда переговоров, но Киев на это никак не отреагировал.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Светлана (Подмосковье). Давно хотела написать сюда. Пока решалась, менялся текст, но не страх, который не давал мне его отправить. Я помогаю политзаключенным, а потому знаю, за какую малость и как жестоко ломаются судьбы. Не менялись боль и ужас, которые держат в тисках с самого начала войны. Боль — за людей, за их жизни, дома и души, за будущее по обе стороны границы.

Вереницы человеческих трагедий стоят перед глазами каждый день. Херсон: ракета попала в квартиру, гибнет мать, младенец и бабушка. Отец уйдет на фронт и там погибнет. Одесса: ракета разрушила подъезд жилого дома. Из-под завалов достали, среди других, тела двух женщин с маленькими детьми, обе матери погибли, обнимая, закрывая своих детей. Ягодное: 360 человек провели в заточении в подвале месяц, 12 из них умерли в этом подвале. Вольнянск: ракета убивает в больнице младенца, ему всего три дня. Мать и дочь, которым на вокзале Краматорска оторвало ноги… И еще, и еще, и еще…

Сейчас редко освещают истории отдельных людей, в основном — цифры. И хотя эти цифры уже не шокируют, но обжигают каждый раз. Потому что за ними — люди и их горе.

Не могу ни принять, ни привыкнуть, что это происходит. Не могу себе простить, что делаю ничтожно мало, что больше не могу. Но надо продолжать жить.

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