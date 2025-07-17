Война Тысяча двести сороковой день. В Черниговской области курсант застрелил двоих инструкторов. Словакия ставит ультиматум ЕС по газу из России и новому пакету санкций

Ukrainian civilian try to extinguish a house fire after Russian shelling on the city of Kostiantynivka, Ukraine, 16 July 2025 Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

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Украина

Курсант убил двоих военных на полигоне ВСУ

В Черниговской области на тренировочном полигоне курсант застрелил двух инструкторов. Эту информацию, накануне распространившуюся в телеграм-каналах, сегодня официально подтвердили в ВСУ.

Командование не привело деталей инцидента, лишь заявив, что «во время выполнения упражнений по боевой стрельбе курсант произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в сторону инструкторов-преподавателей». В ВСУ подчеркнули, что подозреваемый находится под стражей и в отношении него полиция начала уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Бывший депутат Рады от популистской Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук в своем телеграм-канале привел подробности инцидента. По его словам, он произошел утром 16 июля. Курсант по фамилии Кошель «по неустановленным причинам» открыл огонь по трем инструкторам сержантского состава из АКМ-74.

Два сержанта погибли на месте — при этом, по данным Мосийчука, Кошель произвел контрольные выстрелы в голову. Третий военный был в бронежилете, поэтому не пострадал. «Один из погибших вообще впервые видел этого курсанта — он только пришел помочь провести занятия», — отметил бывший депутат.

Мосийчук утверждает, что Кошель по прибытии в часть заявлял, что не хочет служить и что собирался уехать в Россию еще в 2022 году.

В Украине с начала полномасштабной войны объявлена всеобщая мобилизация. На фоне затяжных боевых действий, отсутствия четких условий демобилизации, коррупции и жестких методов сотрудников («бусификации») поддержка мобилизации в украинском обществе находится на очень низком уровне.

Правозащитники фиксируют все возрастающее количество жалоб на методы мобилизации, также регулярно появляются новости о нападениях на сотрудников ТЦК с целью избежать призыва (спецслужбы утверждают, что как минимум некоторые из нападений координируют из России). Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Верховной раде, отвечая на вопрос о ротации и демобилизации, заявил, что военные «вернутся домой, когда мы победим врагов».

Мир

Словакия ставит ультиматум ЕС: она будет блокировать санкции, если ей не разрешат продолжать закупать газ у России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором потребовал разрешить Братиславе продолжать закупки российского газа даже в случае введения общеевропейского запрета. В противном случае он пригрозил заблокировать новый пакет санкций. Свое письмо Фицо накануне выложил в соцсети икс.

Полный запрет на закупки странами ЕС российского газа Еврокомиссия предложила ввести в мае в рамках программы REPowerEU — стратегической инициативы, которая была впервые представлена в 2022 году и направлена на диверсификацию энергоснабжения и развитие возобновляемой энергетики.

В соответствии с майскими предложениями Еврокомиссии, все страны ЕС будут обязаны полностью прекратить закупки газа из России к 1 января 2028 года — даже если контракты с «Газпромом» были заключены на более долгий срок. Эти предложения еще не одобрены Советом ЕС, но для их вступления в силу (в отличие от санкций) не нужно единогласное одобрение всех стран сообщества — достаточно простого большинства. Словакия, таким образом, не может в одиночку наложить вето на этот план. СМИ писали, что Еврокомиссия предложила ввести запрет на покупку российского газа в рамках REPowerEU, а не в рамках очередного пакета санкций именно затем, чтобы обойти необходимость получения согласия Словакии и Венгрии.

Теперь же Фицо в своем письме в Еврокомиссию прямо потребовал сделать для Словакии исключение по программе REPowerEU и позволить продолжить покупать российский газ до 2034 года, как это предусмотрено действующим контрактом с «Газпромом». До тех пор, пока Братиславе не будут предоставлены необходимые гарантии или альтернативы, подчеркнул Фицо, Словакия будет накладывать вето на 18-й пакет санкций. Фицо подчеркнул, что хотя формально REPowerEU с санкциями не связана, фактически Братислава «будет рассматривать это как санкции». Он также заявил, что продолжение закупок газа из РФ в Словакии поддерживают и крупный бизнес, и даже оппозиционные партии.

Словакия остается одной из трех стран ЕС (наряду с Австрией и Венгрией), которые закупают трубопроводный российский газ. Сейчас из РФ поступает примерно 85% газа, необходимого Словакии.

18-й пакет санкций Евросоюз пытается согласовать с начала июня. Ключевым его пунктом должно стать снижение потолка цен на российскую нефть: сейчас он установлен на фиксированно уровне в 60 долларов за баррель, предлагается понизить его до 47 долларов и в дальнейшем пересматривать каждые полгода в зависимости от уровня мировых цен.

Первоначально вместе со Словакией пакет блокировала Венгрия, позже против его принятия выступала Мальта (важную часть экономики этой страны составляют морские перевозки грузов, в том числе нефти). Эстония, в свою очередь, грозила заблокировать пакет, если снижение потолка цен на российскую нефть оттуда уберут. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас 15 июля заявляла, что страны Евросоюза «очень близки» к достижению окончательного соглашения.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Федор (ЕС, ранее — Николаев). Я с самого начала говорил, что РФ и Украина — два сапога пара. При этом должно быть сказано, что я всегда был против Путина и всей его тоталитарной, совковой и лживой системы. Мои друзья со мной спорили, говорили, что Украина — только лишь несчастная жертва и тому подобное. Теперь, по прошествии времени, почти все согласились с моим мнением.

Почему произошел поворот Украины в сторону Европы? Потому что украинским политикам показалось, что Европу можно более выгодно подоить, а народу — что можно будет поехать туда поработать нелегалами при безвизовом режиме. Упрощенно, но в целом это так. Про войну с РФ один украинский беженец отлично сказал: «Вот если вы ходите каждый день через двор, где бешеная собака, и дразните ее, и однажды она срывается с цепи и начинает вас рвать, то какой можно сделать вывод? Да, собака бешеная, но вы — идиот». Лучше не сформулируешь…

А теперь что мы видим? Россияне бомбят жилые кварталы со спящими людьми, а украинцы пускают под откос поезда с мирными жителями и вот недавно сожгли живьем пятилетнего мальчика, который купался на пляже в Курске… Говорю же — те же яйца, вид сбоку… Совок не умрет, пока не уйдет последний человек, который при нем воспитывался. Включая меня.

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