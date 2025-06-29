Война Тысяча двести двадцать второй день. Россия запустила по Украине более 500 дронов и ракет. ВСУ потеряли истребитель F-16, летчик погиб

Люди укрываются на станции метро в Киеве во время российского удара в ночь на 29 июня 2025 года Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

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Украина

Россия нанесла один из крупнейших по числу дронов и ракет ударов по Украине. В ходе отражения атаки потерян истребитель F-16

В ночь на 29 июня российские войска запустили по Украине 477 дронов, в числе которых было более 250 «Шахедов», а также беспилотники-имитаторы разных типов, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Кроме того, по территории Украины было запущено 60 ракет, включая крылатые и баллистические.

Под атаку, в частности, попал город Смела в Черкасской области. По данным областной военной администрации, в результате обстрела пострадали 11 человек, в числе которых двое детей. По словам главы администрации, в черте города зафиксировано падение трех ракет и восьми беспилотников. Повреждены три девятиэтажки и частные дома, практически полностью разрушен учебный корпус колледжа Национального университета пищевых технологий.

В Запорожской области есть жертвы. По данным главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, в Степногорске погибла 70-летняя местная жительница. Ее тело обнаружили под завалами девятиэтажки, попавшей под обстрел ранним утром 29 июня.

Ночную атаку дронов и ракет отбивала в том числе украинская авиация. В ходе отражения атаки на истребителе F-16 погиб летчик 1-го класса, подполковник Максим Устименко. Он отвел падающий самолет от населенного пункта, но катапультироваться не успел, сообщили в ВСУ. Устименко было 32 года.

Мать другого погибшего во время войны украинского летчика, Андрея Пильщикова с позывным «Джус», написала, что Устименко учился вместе с ее сыном. Пильщиков погиб в августе 2023 года. Он вместе со своим другом, летчиком Алексеем Месем (позывной «Мунфиш»), приложил много усилий для того, чтобы Украина получила американские истребители F-16. Месь погиб в августе 2024-го при отражении российского ракетного удара.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье погибшего летчика и поручил выяснить все обстоятельства его гибели. По его словам, Устименко уничтожил семь воздушных целей. «Москва не остановится, пока может наносить массированные удары. Путин давно решил, что будет воевать дальше, несмотря на призывы мира к миру», — написал Зеленский.

Атака, предпринятая российскими войсками в ночь на 29 июня, стала одной из крупнейших с начала войны, отмечает издание «Агентство». Всего по Украине было запущено 537 беспилотников и ракет. Предыдущий крупный удар был нанесен в ночь 9 июня, когда российские войска использовали 479 дронов и 20 ракет, напоминает «Агентство».

Война глазами читателей «Медузы»

Ирина. Живу в России и испытываю странные чувства, когда дроны прилетают на нашу территорию. Сначала думала, что это откроет глаза некоторым людям в том, что война не может идти в одни ворота, что это плохо и пора прекращать. Потом поняла, что «это так не работает». Сейчас ощущения больше похожи на какую-то нездоровую радость оттого, что это наказание, возмездие за то, что наша армия творит на чужой земле. Будто я совершила что-то плохое, и вот теперь меня наказали. Вот только я ничего плохого не делала, а наказание жду… И когда оно приходит, чувствую облегчение. Наверное, это детская установка, что зло непременно должно быть наказано.

Я точно знаю, что если дрон в следующий раз прилетит в мой дом, то я даже в мыслях не смогу упрекнуть в этом Украину. Винить я буду только одного человека, которого никогда не выбирала, кто вызывает мерзость только одним своим видом, голосом, не говоря уже о словах.

Я так хочу мира. Так хочу просто жить. До слез обидно, что мое будущее и будущее моих детей смыли кровью в унитаз.

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