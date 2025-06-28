Война Тысяча двести двадцать первый день. В Одессе из-за удара российских дронов погибла супружеская пара, пострадали 17 человек. В ГУР Минобороны Украины заявили об атаке беспилотников на арсенал в Брянске

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

В Одессе в результате атаки российских дронов погибла семейная пара

Войска РФ в ночь на 28 июня атаковали Одессу дронами. Из-за удара беспилотника загорелись квартиры на нескольких этажах 21-этажного дома. Погибла супружеская пара. Тела мужа и жены обнаружили спасатели в одной из загоревшихся квартир. Погибшие, пишет «Суспильне», — преподаватель Михайловского лицея Катерина Борсинская и ее муж Валентин.

Tim Melnikov

Tim Melnikov Tim Melnikov

Прокуратура Одесской области сообщила, что в результате атаки российских дронов также повреждены хозяйственные постройки в частном домовладении, административное здание, складские помещения частного предприятия, здание неработающей АЗС и автомобили. Пострадали, по данным прокуратуры, 17 человек, в том числе трое детей — трех, семи и 14 лет.

Россия

В ГУР Минобороны Украины заявили об атаке беспилотников на арсенал в Брянске

Украинские дроны утром 28 июня нанесли удар по военным объектам в Брянске, пишут украинские СМИ, в том числе «Украинская правда», со ссылкой на источники в ГУР Минобороны Украины.

По данным ГУР, беспилотники поразили объекты 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Ущерб уточняется.

В брянских пабликах появлялись сообщения о взрывах в городе. Глава Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале 28 июня опубликовал три сообщения об «обнаруженных и уничтоженных» над территорией региона беспилотниках. В общей сложности, следует из постов Богомаза, над Брянской областью сбиты 11 дронов. Во всех случаях, заявил Богомаз, «пострадавших и разрушений нет».

В районе российского военного аэродрома в Крыму зафиксированы пожары. СБУ сообщила об успешной атаке дронов

Служба безопасности Украины в ночь на 28 июня нанесла удар по военному аэродрому Кировское в аннексированном Крыму. СБУ утверждает, что удалось уничтожить три вертолета — Ми-8, Ми-26 и Ми-28 — и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

Телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на подписчиков и спутниковые снимки сообщил, что в районе аэродрома зафиксированы пожары.

В Минобороны РФ объявили, что над территорией Крыма в ночь на 28 июня были сбиты девять беспилотников. Сообщения об ударе по Кировскому в военном ведомстве РФ не комментировали.

Война глазами читателей «Медузы»

Александр (Мюнхен). Наверное, я не самый релевантный респондент для мнения по поводу войны, я уехал из России давно, еще до Крыма […]. Я читаю письма в редакцию каждый день и очень часто вижу в них один и тот же сюжет. И вот по поводу него мне есть что сказать.

После того как началась война, к нам приехало очень много беженцев. Я помогал некоторым устраиваться […]. Среди них я встречал разных людей. Встречал украинцев, приехавших вообще ни с чем: «В наш дом попала бомба, мы успели только документы схватить, у нас не осталось ничего, и нам больше некуда возвращаться». Встречал украинцев, ухватившихся за шанс улучшить свою жизнь: «Как записаться на языковые курсы, можно ли по этой визе легально работать устроиться?» Встречал украинцев, бросившихся на шанс халявы: «Где тут льготы выдают, мне все социальные выплаты, квартиру оплатите от государства, никогда больше не буду работать и всех родных перевезу!» Встречал матерей, сыновья которых ушли на войну. Встречал крепких парней с руками в мою голову толщиной, способных, наверное, убить меня с одного не очень выраженного тычка. Сотни людей […]. Все разные. Есть люди, которые нам нравятся, с которыми можно говорить часами, есть люди, с которыми совсем не хочется общаться. Никакого отличия от немцев, японцев или мексиканцев, если говорить о них как о большой группе людей, нет.

Но вот кого я не встретил ни разу, так это украинца, который ненавидит русских. И это то, почему я решил, что все же напишу в редакцию. Это то, что я читаю в каждом первом письме от людей из России. Как люди страшно рефлексируют, как люди винят себя и корят за то, что на них будет вечная печать фашизма из-за того, что они не сделали достаточно и просто жили своей жизнью. Но это не так. Это не выглядит так. Это не работает так. И я бы хотел привнести хоть небольшую разгрузку для напряженной психики, похоже, сотен, тысяч людей из России. Украинцы не ненавидят русских. Украинцы — такие же люди, как все, такие же, как мы, как американцы, как голландцы. Они ненавидят тех, кто приперся в их дом грабить и разрушать его и диктовать, как им надо жить, без всякого приглашения. И национальность тут ни при чем.

Если ты не машешь флагом, настаивая, что всем надо слушать тебя, потому что твой флаг правильный, не считаешь всех недостаточно великими, как ты сам, чтобы жить по своим правилам, к тебе не будут испытывать ненависти — даже если ты москаль такой, что пробу негде ставить (я был москвич в третьем поколении; откуда я, украинцы понимают со второго предложения, с моим-то выговором). С тобой так же обсудят свои проблемы, так же порадуются твоим успехам, так же расскажут про свои печали, как любые новые знакомые из другого города. Хоть из Пхеньяна, хоть из Сиднея.

Конечно, всегда найдутся и экстремальные варианты, но мой опыт четырех последних лет говорит о том, что все мы примерно на одной волне, всех нас примерно волнует одно и то же. То, что кто-то кого-то ненавидит просто по паспорту, — сказки из телевизора. Оставайтесь людьми, относитесь к другим как к людям, и вам нечего отвечать за преступления тех, с кем вы никогда и не были заодно.

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Война Тысяча двести двадцатый день. ООН опубликовала доклад об использовании FPV-дронов против мирного населения. От таких атак с начала войны погибли 395 человек

«Медуза»