Война Тысяча двести двадцатый день. ООН опубликовала доклад об использовании FPV-дронов против мирного населения. От таких атак с начала войны погибли 395 человек

Вид с камеры разведывательного украинского дрона в оккупированной части Донецкой области. 3 февраля 2025 года Roman Chop / Global Images Ukraine/ Getty Images

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Украина

Доклад ООН: в результате атак FPV-дронов с начала войны погибли 395 человек

Мониторинговая миссия ООН по правам человека опубликовала доклад об использовании FPV-дронов против гражданских лиц. Его авторы пришли к выводу, что такие беспилотники — одна из основных причин гибели и ранений мирных жителей. В некоторые месяцы от их атак погибали и получали ранения больше людей, чем от ракет, артиллерии и авиабомб.

FPV-дрон — это беспилотник, на который установлена камера, передающая оператору видео в реальном времени, что позволяет управлять аппаратом с точки зрения пилота. Благодаря этому оператор может во многих случаях достаточно точно определять военный или гражданский характер потенциальной цели. Исходя из этого, отмечают авторы доклада, в некоторых случаях можно утверждать, что атаки таких дронов на гражданских лиц являются явно преднамеренными — что может быть квалифицировано как военные преступления.

Специалисты ООН задокументировали удары FPV-дронов по самым разным гражданским целям: автомобилям и автобусам, пешеходам, велосипедистам, людям на территории частных домов, бригадам спасателей и эвакуационным колоннам.

В общей сложности с начала полномасштабной войны и до 30 апреля 2025 года в результате атак FPV-дронов погибли по меньшей мере 395 человек, в том числе трое детей, еще 2635 человек, в том числе 57 детей, получили ранения. Около двух третей убитых и пострадавших — это мужчины, что, по мнению авторов доклада, может говорить о том, что операторы дронов во многих случаях ошибочно считали их военными.

В результате атак российских дронов на прифронтовых территориях, контролируемых властями Украины, погибли 334 человека, еще 2353 получили ранения — это составляет 89% от суммарного числа погибших и пострадавших. Наиболее часто такие атаки происходят в Херсонской области, особенно в прибрежных районах Днепра, в частности, в районе Херсона и прилегающей к нему Антоновки. Только с января 2024 по апрель 2025 года в этих районах погибли 64 человека и 728 были ранены.

На территориях, оккупированных российской армией, в результате атак FPV-дронов (авторы доклада явно не указывают, были ли эти дроны украинскими) с начала войны погиб 61 человек, 282 получили ранения. Чаще всего атакам подвергались гражданские лица в Донецке и Горловке — на эти города пришлось 60% от общего числа погибших и 88% раненых.

Количество гражданских жертв атак FPV-дронов резко выросло в последний год: если в 2023 и первой половине 2024 года в месяц погибали несколько человек, то сейчас — уже несколько десятков. Авторы доклада отмечают, что с 2024 года и Россия, и Украина многократно увеличили производство FPV-дронов и нарастили их закупки. Кроме того, их средний радиус действия увеличился примерно с 10 до 30 километров.

Авторы доклада упоминают, что в последнее время власти РФ сообщают об увеличении числа гражданских жертв при атаках FPV-дронов на международно признанной территории России, однако из-за ограниченной доступности информации миссия ООН не смогла подсчитать точное количество погибших.

Специалисты ООН отмечают, что помимо непосредственной гибели гражданских лиц атаки FPV-дронов усугубляют гуманитарный кризис, так как из-за их постоянной угрозы медицинские работники и волонтеры нередко не могут попасть в пострадавшие от обстрелов районы. Остающиеся там жители не получают необходимой медицинской и гуманитарной помощи.

Война глазами читателей «Медузы»

Саша (Харьков). Надеюсь на скорое завершение войны? Конечно. Хочется верить, хоть и маловероятно. Давно привыкли к обстрелам и ракетам за окном. Первые пару месяцев было тревожно, депрессивно, не могла ничего делать и бросила учебу. Сидела в коридоре, ждала следующий день и листала новости. И так каждый день несколько месяцев.

В какой-то момент прилетело в соседнюю многоэтажку, решили переехать, спрятаться на пару месяцев, моей депрессии это не очень помогло. Даже в пределах одного города тогда удивило, что люди везде ходят, отдыхают, магазины работали. Но сейчас так везде, все привыкли.

Отношения помогали отвлечься, только вот и они на расстоянии. С одной стороны, хорошо, что партнер не из наших, хотя бы в армию не заберут и он всегда в безопасности, в отличие от меня. Но с другой, пришлось пройти через много тревог и волнений — и ему, и мне.

Когда сирены и ракеты летают за окном. Когда прилеты громкие. Когда не было света и интернета три дня подряд, и я не могла даже сообщение написать. И ведь не с кем об этом поговорить. У других пар на расстоянии проблемы с визами или с деньгами, а не с тем, что нет самолетов, и я могу в любой момент пропасть из сети. Слезы наворачиваются сейчас, когда я думаю об этом снова, если честно.

За все три года ни разу не смогла увидеть партнера вживую. Слишком страшно уезжать из родного города и оставлять семью, даже ненадолго. Не столько страшно уезжать, сколько страшно, что здесь может быть, пока я в отъезде. Вдруг я больше не смогу вернуться. Или некуда уже будет.

Уже ни во что не верю. Хочу, чтобы все закончилось.

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