Самолет A320 в Красноярске, январь 2025 года Илья Наймушин / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

С начала войны РФ ввезла деталей для самолетов на миллиард евро

Россия, несмотря на санкции ЕС и США, с начала полномасштабной войны импортировала детали для самолетов Boeing и Airbus на миллиард евро, выяснило финское издание Yle.

После введения санкций Россия создала теневую сеть закупок через посреднические компании в третьих странах, на которые не распространяются санкции. Журналисты, изучив таможенные данные, выяснили, что в поставках авиационных деталей в Россию участвовали более 360 компаний по всему миру. Основными экспортерами были ОАЭ, Габон, Китай и Турция. Через некоторые фирмы проходили десятки поставок на протяжении длительного времени, некоторые фирмы-однодневки делали лишь по одной-две поставки.

В общей сложности, с февраля 2022 по сентябрь 2024 года в Россию нелегально ввезли запчасти для Airbus на 600 миллионов евро и для Boeing — на 400 миллионов евро.

Получателями заказов в самой России также были десятки разных компаний. Самая известная из них — S7 Engineering, входящая в крупнейший в РФ холдинг по техническому обслуживанию и ремонту самолетов.

Среди закупаемых Россией запчастей есть как критически важные компоненты, например, новые двигатели, так и обычные комплектующие для пассажирских салонов. РФ, в числе прочего, импортирует устройства, пригодные и для военного использования — например, радиолокационные системы и бортовые компьютеры. Однако, пишет Yle, Москва вряд ли использует такие элементы в военных целях, так как в этом направлении российские технологии очень развиты, и иностранные запчасти для военных самолетов России не нужны.

По состоянию на 2025 год российская гражданская коммерческая авиация эксплуатирует около 700 самолетов. Лайнеры Boeing и Airbus составляют примерно две трети от этого количества.

Украина

Главком ВСУ заявил об остановке российского наступления в Сумской области

Продвижение российских войск в приграничных районах Сумской области остановлено, утверждает главком ВСУ Александр Сырский.

«По итогам мая-июня можно констатировать, что волна попыток „летнего наступления“ врага с территории России захлебывается так же, как в прошлом году попытка наступательных действий противника на Харьковщине», — заявил главком ВСУ.

По утверждению Сырского, линия боевого соприкосновения стабилизировалась, а на отдельных участках украинские военные освобождают ранее захваченную россиянами территорию. Он также заявил, что наступательные действия украинцев в Глушковском районе заставили россиян отправить часть войск для защиты собственной территории, что «значительно снизило» наступательные возможности главной группировки на Сумском направлении.

Российские военные начали интенсивное наступление в приграничных районах Сумской области в конце мая. Свои действия Москва публично объясняла желанием создать «глубокую буферную зону» вдоль границы с целью обеспечить безопасность российской территории (Сумская область граничит с Курской областью, часть которой ВСУ оккупировали более полугода).

Президент России Владимир Путин 20 июня говорил, что у РФ «нет задачи забрать Сумы», добавив, что «в принципе, это не исключено». Город Сумы находится в 35 километрах от российской границы.

Война глазами читателей «Медузы»

Таня (Неаполь, ранее — Луцк). Война многое изменила во мне, я поняла смысл слова «ГОРЕ». Раньше я огорчалась, когда были личные проблемы или на работе. Сейчас, если я жива и родные живы — все прекрасно. Я, как и многие, помогаю нашим ребятам, чем могу: деньги, продукты, одежда. Я счастлива, что могу помочь, это очень важно для меня. В начале войны мне было плохо и стыдно уже за то, что живу, что не слышу сирен. Потом решила помогать, делать то, что могу.

Я хочу мира. Мне будет больно, если мир будет «любой ценой», но… с потерей чего-то надо смириться, хотя это очень непросто.

Когда закончится война, я перестану звонить родственникам и друзьям, чтобы узнать, живы ли они. Я хочу звонить, как прежде: легкомысленно, немного хвастаясь, немного сплетничая — как нормальная женщина.

Россию ненавижу. Дело даже не в . Дело в том, что россияне позволили путину быть. Мазохизм. Мою страну люблю сильнее, чем думала раньше. Украина — это моя кровь, ДНК. О других странах: все думают о себе и своих интересах. Все как всегда. Никого не виню, это нормально.

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