Война Тысяча двести восемнадцатый день. Трамп встретился с Зеленским на саммите НАТО

Владимир Зеленский на саммите НАТО, 24 июня 2025 года Claudia Greco / AFP / Scanpix / LETA

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Мир

Трамп и Зеленский встретились в Гааге, где проходит саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита НАТО провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Беседа состоялась после завершения основной программы саммита и продолжалась около 40 минут. Совместных заявлений для прессы Трамп и Зеленский не делали.

В своем телеграме Зеленский назвал встречу «продолжительной и содержательной», в ходе нее были подняты «все действительно важные вопросы». Он поблагодарил Трампа и США. «Говорили о том, как добиться прекращения огня и подлинного мира, говорили о том, как защитить наших людей», — написал президент Украины, пообещав предоставить детали позднее.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак в своем телеграме спустя час после встречи опубликовал эмодзи украинского и американского флагов и рукопожатие.

Трамп вскоре после встречи с Зеленским провел официальную пресс-конференцию по итогам саммита. В своем 15-минутном выступлении он упомянул российско-украинскую войну только мимоходом. Позже, отвечая на вопрос одного из журналистов об итогах встречи с Зеленским, Трамп выразил удовлетворение, отметив, что «она не могла пройти лучше». Он заявил, что Украина «ведет храбрую битву», и сказал, что скоро собирается поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

Отвечая на вопрос, почему спустя пять месяцев на посту президента Трамп не завершил российско-украинскую войну, хотя обещал сделать это за 24 часа, президент США признал, что это оказалось труднее, чем он думал — из-за «сложной» позиции Путина и из-за того, что у самого Трампа «были трудности» с Зеленским.

Журналистка из Украины задала Трампу вопрос, сможет ли Киев покупать зенитные системы Patriot у США — как ранее предполагали СМИ, это могло стать одной из тем встречи Трампа и Зеленского. Президент США фактически ушел от ответа, при этом обратив внимание, что у Вашингтона не так много этих систем и что они нужны как самим США, так и Израилю.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источник, перед разговором с Зеленским на закрытой встрече лидеров стран НАТО Трамп сказал, что ситуация в Украине «вышла из-под контроля» и с этим «нужно что-то делать». Как отметил источник, это было воспринято собравшимися как «позитивный знак» заинтересованности Трампа в прекращении войны.

Трамп и Зеленский в статусе президентов встретились третий раз. Их первая встреча прошла в Белом доме в феврале и закончилась публичной перепалкой. Вторая встреча состоялась в Риме в апреле на похоронах папы римского Франциска.

Предполагалось, что Зеленский и Трамп встретятся на саммите G7, который проходил в Канаде в середине июня, однако президент США досрочно покинул его. Официально это объяснялось его желанием сосредоточиться на разрешении конфликта Ирана и Израиля. Газета Financial Times писала, что одной из причин раннего отъезда было «отсутствие у президента США интереса к встрече с украинским лидером».

Война глазами читателей «Медузы»

Игорь (Днепр). Косил газон у себя во дворе. Услышал сирену. Через пару минут — взрывы. Потом еще. И еще. В этот раз совсем рядом. Увидел в небе следы от ПВО. И гриб из черного дыма в сторону плотной застройки.

Побежал за телефоном позвонить жене. Она с моей годовалой дочкой выехала в ТЦ погулять. Звоню — вне зоны. Звоню еще раз. Вне зоны. Еще звоню, безуспешно. Решил подождать несколько минут, успокоить пса. Он в доме, сильно скулит, испугался взрывов.

Вижу жену в сети в телеграме. Пишет, что спустились с дочкой в паркинг и там плохая связь. Главное, что с ними все хорошо.

Сегодня русские убили 17 человек в моем городе. Обычных гражданских. Ранили под 300. Среди них много детей. На этом все.

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