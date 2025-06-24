Война Тысяча двести семнадцатый день. Российская армия нанесла удар по Днепру. Погибли семь человек, десятки ранены. Поврежден пассажирский поезд

Днепр, 24 июня 2025 года ДСНС України

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Российские военные обстреляли Днепр. Погибли семь человек

Российские военные сегодня утром обстреляли город Днепр. Мэр города Борис Филатов сообщил, что повреждения получили жилые дома, а также здания 19 школ, десяти детских садов и восьми медицинских учреждений.

Как сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак, в результате атаки погибли семь человек, около семидесяти получили ранения. Среди пострадавших — десять детей.

Лысак отметил, что данные о погибших и пострадавших уточняются и «количество людей, затронутых этой атакой, постоянно растет».

Еще два человека погибли в результате удара по городу Самар, находящемуся в нескольких километрах от Днепра. Еще девять человек получили ранения.

В результате ударов по Днепру также получил повреждения пассажирский поезд Одесса — Запорожье. Пассажиров эвакуировали из поезда, о погибших и пострадавших не сообщается.

Минобороны РФ удары не комментировало.

Днепр находится примерно в ста километрах от линии фронта и достаточно регулярно подвергается обстрелам. Предыдущая атака по городу, приведшая к человеческим жертвам, произошла 15 мая.

Мир

Зеленский надеется на встречу с Трампом на саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО, который сегодня начинается в Гааге.

«Я не знаю, как будет, скажу вам откровенно. Команда работает над этим. Да, мы собираемся встретиться», — сказал Зеленский в интервью Sky News.

Он также выразил уверенность, что Трамп понимает то, что Украина является союзником США, а Россия — «настоящим экзистенциальным врагом». «Они могут быть партнерами на короткое время, но они никогда не будут друзьями», — сказал президент Украины.

Предполагалось, что Зеленский встретится с Трампом во время саммита G7, который проходил в Канаде с 15 по 17 июня. Однако встреча не состоялась, так как президент США покинул саммит досрочно. Официально сообщалось, что Трамп сделал это, чтобы сосредоточиться на ирано-израильском конфликте.

Источники Financial Times позже сообщили, что, по их данным, одной из причин раннего отъезда Трампа с саммита было «отсутствие у президента США интереса к встрече с украинским лидером».

Зеленский и Трамп до сих пор дважды встречались в статусе президентов. Впервые это было в феврале в Белом доме (та встреча закончилась публичным конфликтом), второй раз — в апреле на похоронах папы римского Франциска.

Война глазами читателей «Медузы»

Виталий. Не читаю письма читателей. Тяжело. Тяжело уже почти три с половиной года. В начале войны не выходил на протесты. Стыдно. Думал война закончится быстро и люди сами откроют глаза и массово выйдут на улицы. Этого не случилось. Был зол на микроблогеров. Вместо того, чтобы призывать выходить на улицы, они замолчали, либо уехали и тоже молчат. Сейчас стало как-то все равно на них. Пускай это будет на их совести, как и на моей.

Три года не общаюсь с отцом. Он из Черниговкой области. В начале войны он мне писал. Говорил, что связывался с нашими родственниками в Украине. Они кричали на него и спрашивали — что здесь делают русские танки? Он говорил, что мол они приехали вас освобождать, а освобождать их было не от чего. Больше я не списывался с отцом и не знаю где сейчас мои родственники. Стыдно.

С начала войны думскроллинг так и не прекратился. Все жду хороших новостей, а они все не приходят. У меня диагностировали депрессию и тревожное расстройство, а я не могу ничего с собой поделать.

Стыдно за свое потребительство. За то, что грущу по уходу иностранных брендов. Какая одежда, пока целые города стирают с лица земли? А я все нахожу альтернативные способы покупать из-за рубежа вещи. Устал от себя. Наверное стоит жить дальше, а я все еще нахожусь в 24 февраля 2022 года…

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