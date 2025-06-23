Война Тысяча двести шестнадцатый день. Войска РФ нанесли массированный удар по Киеву. Девять человек погибли, десятки пострадали

Спасатели в Киеве, 23 июня 2025 года Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Российские военные нанесли массированный удар по Киеву ракетами и беспилотниками

Войска РФ в ночь на 23 июня запустили по Украине 368 средств воздушного нападения, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Российские военные атаковали украинские территории, применив 352 беспилотника, включая ударные дроны типа «Шахед» и беспилотники-имитаторы, а также 11 баллистических ракет «Искандер-М/KN-23» и пять крылатых ракет «Искандер-К».

ВСУ обезвредили 354 цели: были сбиты пять крылатых и семь баллистических ракет, а также 146 беспилотников; еще три баллистические ракеты и 193 дрона — «локационно потеряны».

Основным направлением удара стал Киев. «Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в шести локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях в городе Киев и Киевской области», — заявили украинские военные.

В столице Украины в ходе атаки были повреждены жилые дома, нежилые помещения и автомобили в Святошинском, Соломенском, Голосеевском и Дарницком районах. В Шевченковском районе обрушился один из подъездов пятиэтажного дома. Там до сих пор продолжают разбирать завалы.

По последним данным властей города, в результате атаки погибли девять мирных жителей, в том числе 11-летняя девочка. Еще 34 человека пострадали, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пятиэтажный дом в Шевченковском районе Киева, пострадавший при ударе ВС РФ Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA

Мальчик катается на самокате у микроавтобуса, сгоревшего в результате обстрела. Белая Церковь, Киевская область Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA Спасатели эвакуируют жителя одного из поврежденных домов в Киеве State Emergency Service of Ukraine / EPA / Scanpix / LETA

Поврежденные автомобили в Киеве Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA

В Киевской области в результате атаки погибла мирная жительница, еще восемь человек получили ранения. От обстрела пострадали три района области. Повреждены дома, разрушено здание гостиницы, где находилось медицинское учреждение. В Бериславе Херсонской области при атаке российских беспилотников погиб один мирный житель.

Поздно вечером 22 июня войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожской области, без электричества остались почти пять тысяч абонентов, рассказал глава региона Иван Федоров. К утру электроснабжение частично восстановили. В Черниговской области в результате атаки российского беспилотника погибли два мирных жителя. Еще 10 человек получили ранения. Трое пострадавших — дети.

«После ударов по объектам ядерной программы в Иране было много шума из Москвы — российское руководство демонстративно осуждало „ракетно-бомбовые“ шаги, — прокомментировал российскую атаку президент Украины Владимир Зеленский. — Сегодня Москва молчит после того, как российская армия нанесла абсолютно циничный удар российско-иранскими „шахедами“ и ракетами по гражданской инфраструктуре Киева и других наших городов и общин». По словам лидера Украины, во время атаки Россия также применила баллистические ракеты, полученные из Северной Кореи.

Минобороны РФ утверждает, что российские военные нанесли удар по военным предприятиям в Киевской области, инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС Украины. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении ведомства.

Россия

Из российских школьных программ исключат преподавание украинского языка из-за «изменившейся геополитической ситуации в мире»

Министерство просвещения России намерено исключить из федеральной общеобразовательной программы на всех образовательных ступенях блок, посвященный изучению украинского языка. На проект приказа министерства обратил внимание «Коммерсант».

Существующая сейчас программа по украинскому языку, пишет издание, полностью утратит силу. Это делается в связи с «изменившейся геополитической ситуацией в мире», говорится в пояснительной записке к документу Минпросвещения.

По данным министерства по итогам учебного года — 2023/24, украинский язык в качестве родного изучался в обязательном порядке только в аннексированных РФ Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, по заявлению родителей в прошлом учебном году украинский язык преподавался в Башкортостане, самопровозглашенных ДНР, ЛНР, а также в аннексированном Крыму.

Проект приказа также исключает из школьной программы курс украинской литературы как родной с первого по девятый класс. Этот предмет останется только в программе 10–11-х классов, отмечает «Агентство».

Для средней и старшей школы применение федеральных общеобразовательных программ (ФООП) обязательно по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и основам безопасности и защиты родины. Для остальных предметов существуют методические материалы, которые учителя могут использовать по желанию. ФООП созданы для помощи в работе учителям и школьной администрации.

Война глазами читателей «Медузы»

Дмитрий (Москва). Долго не мог собраться и написать, потому что живу с пониманием, что все мои переживания как россиянина не идут ни в какое сравнение с чувством постоянной тревоги, страха и ужаса, с которыми каждый день живут украинцы. Хотя я и противник так называемой «коллективной» ответственности, но меня постоянно гложет сомнение, что лично я что-то не сделал для того, чтобы это предотвратить. К тому же к этому последнее время добавилось чувство стыда за наш народ. За годы войны пришлось распрощаться с, как я теперь понимаю, наивным мнением, что наш народ добрый и отзывчивый, готовый прийти на помощь и так далее.

Многие живут иллюзией, что сторонниками войны являются люди старшего поколения, которое смотрит только телевизор, но по личному опыту общения с коллегами (понимаю, что это не репрезентативная выборка, но тем не менее) большинство либо за, либо относится индифферентно по принципу «меня лично это не касается». Притом что это люди 30–40 лет, которые при желании явно имеют доступ к информации. Соглашусь с мнением, что наше общество разделено на 10% — 80% — 10% (против — без разницы — за).

Поражает полное отсутствие эмпатии, как будто мы живем в Средневековье, когда понятие «свой-чужой» ограничивалось своей деревней или городом. Поражает, что люди не видят, как страна, победившая фашизм, сама стала фашистским государством. Поражает, что люди, которых постоянно бомбят (Курск и Белгород), вместо требований остановить кровопролитие записывают обращения к с мольбами «царь-батюшка, помоги», как будто не он является первопричиной их страданий.

Что касается сроков завершения войны — война как таковая не закончится, пока не сдохнет ее инициатор, так что пока остается надеяться хотя бы на прекращение огня, чтобы перестали гибнуть люди. Но и тут пока не вижу перспектив, что это случится в ближайшем будущем.

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