Война Тысяча двести пятнадцатый день. Главком ВСУ заявил, что Украина до сих пор контролирует часть Курской области, и пообещал наращивать масштабы ударов вглубь России

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Украина

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел большую пресс-конференцию для украинских и иностранных журналистов, в ходе которой подробно рассказал об оперативной обстановке на фронте.

По словам военного, в настоящее время в центре внимания ВСУ остается Сумское направление, где войска РФ ведут штурмовые действия с целью создания так называемой «буферной зоны». Ранее на Петербургском форуме Владимир Путин объявил, что у российской армии нет задачи забрать Сумы, но он «этого не исключает».

Сырский считает, что операция ВСУ по вторжению в Курскую область изменила расклад сил на фронте и сорвала переброску войск РФ на восток Украины. В частности, рассказал главком, Минобороны РФ весной 2025 года намеревалось передислоцировать подразделения общей численностью до 60 тысяч человек на Покровское, Торецкое, Лиманское, Запорожское и Херсонское направления

Но это сорвали действия украинских сил в Глушковском районе Курской области. «Мы контролируем около территории Глушковского района Курской области РФ, и это наши упреждающие действия в ответ на возможное наступление противника», — утверждает Сырский (цитата по «РБК-Украина»). Минобороны РФ объявило о полном освобождении региона от украинских военных в конце апреля (хотя на территории России ВСУ, как писала «Медуза», оставались).

Главком признал угрозу Сумам со стороны войск РФ, но пообещал принять все необходимые меры, чтобы обезопасить областной центр. «В частности, в составе оперативно-тактической группировки создана отдельная группа, ответственная непосредственно за оборону Сум и наращивание системы инженерных фортификационных заграждений», — сказал он.

С точки зрения перспективных технологий ВСУ делают упор на развитие дронов и роботизированных наземных комплексов, отметил Сырский. По его словам, сейчас украинская армия превосходит российскую по количеству FPV-дронов, что дает важное преимущество. Однако Россия добилась успехов в производстве дронов с оптоволоконным управлением. «Здесь у них, к сожалению, есть преимущество и в количестве, и в дальности их применения. Уже есть примеры, когда дроны на оптоволокне летают на расстояние до 40 километров. Мы в этом процессе пока догоняем», — сказал главком (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Также он назвал важным продолжение операции под кодовым названием DeepStrike по нанесению ударов вглубь российской территории для ослабления военно-экономического потенциала РФ (Одной из самых успешных таких диверсий стала операция «Паутина»). «По направлению DeepStrike развиваем и дроновую и ракетную программы: будем продолжать поражения по территории России, наращивать масштабы и глубину», — сказал Сырский.

Он утверждает, что прямые убытки России от этой операции уже составляют более 1,3 миллиарда долларов, а косвенные превышают 9,5 миллиарда долларов. «DeepStrike — одна из самых сильных наших сторон, где у нас есть эффективность, которая в 15 раз превосходит наши затраты на поражение», — добавил военный.

Сырский также пообещал, что до конца 2025 года ВСУ завершат основные этапы перехода на корпусную организационную структуру и в будущем не будут оставаться «в глухой обороне», а станут сочетать ее с наступательными действиями. «Что касается наших планов и намерений. Конечно, мы не будем оставаться просто в глухой обороне. Потому что это не приносит ничего и в конечном итоге приводит к тому, что мы все равно отступаем, теряем людей и территории, — цитирует главкома „Укринформ“. — Поэтому мы сочетаем оборонительные действия с активной обороной и активными наступательными действиями. То есть там, где возможно, мы наносим удары по врагу, проводим контратаки. Наступаем, где видим слабые места в обороне противника».

Последствия российского удара по жилому дому в Краматорске Донецкой области, 22 июня 2025 года Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

По последним данным, в результате удара авиабомбой по Краматорску погибли два человека, еще четверо получили ранения. 22 июня 2025 года Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Саша. Очень тронуло письмо анонимной читательницы, которая перестала спать ночами после февраля-2022. Я чувствую все похоже, но немного по-другому. Меня тоже абсолютно поразила реакция окружающих. Друзья, которые снисходительно бубнили: «Все дураки, обе стороны виноваты, займись своей жизнью, чего ты так переживаешь», немедленно после этого переставшие быть друзьями. Коллеги, которые оказались обалдеть какими геополитиками и постили «остроумные» мемы про «хохлов». Мой отец, который собственной племяннице, сидящей в бомбоубежище, по телефону сказал подождать, ведь сейчас их освободят. Я сама, которая отчаянно пыталась верить, что теория малых дел работает, а высказывать свое мнение и волонтерить — это достаточно активная гражданская позиция (как видим, нет).

Мы с бойфрендом уезжали из рф на два года, в это время я хоть немного выдохнула. Сейчас я просто живу мечтой уехать снова. Что-то сломалось во мне навсегда, но с другой стороны, я резко перестала врать себе. Я родилась в Украине, ходила там в школу, моя семья тоже оттуда. А когда была школьницей, родители переехали в рф, и «детство кончилось», а с ним и ощущение дома. Ничего хорошего с тех пор от этой страны я не видела, а в феврале 2022 года увидела самое страшное, что она смогла мне предложить. Я чувствую себя в западне и каждый раз долго собираюсь с духом, прежде чем написать сестре: Как вы там? «Прилетает», — говорит. Прилетает… Я стараюсь не думать о том, когда может закончиться война, о лицемерном поведении других стран и безумии, творящемся в России, потому что это совершенный мрак, который я кое-как вывожу только благодаря 2+ годам психотерапии в анамнезе. В черную ненависть и депрессию позволяет не впадать только существование таких людей, как ваша анонимная читательница и кучка интернет-друзей из антивоенного сообщества.

За три года с лишним ничего не изменилось в моем отношении к ситуации, да и что могло измениться? «Раньше я поддерживал Украину, а потом меня оскорбили в интернете и теперь я думаю, что так им и надо?» Мне пару раз говорили, что я так остро реагирую из-за того, что Украина не чужая мне страна. Но… людям действительно нужно чтоб бомбили обязательно их родню, чтобы прийти к элементарной мысли, что война это плохо? Мы что, читали какие-то разные книжки в детстве? Очевидные вещи остаются очевидными вещами, как ни пытайся их игнорировать. Надеюсь, я доживу до момента, когда снова смогу вдохнуть. Держись, анонимная читательница. Не позволяй свету внутри тебя погаснуть.

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