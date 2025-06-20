Трагедия на Украине — результат работы тех, кто не хочет мириться с изменениями, происходящими в мире. Я считаю русских и украинцев одним народом, в этом смысле вся Украина наша. Но там есть немало тех, кто за независимость — и мы никогда не подвергали сомнению право украинцев на суверенитет. Но неплохо бы вернуться к ценностям, при которых Украина свой суверенитет получила — внеблоковое неядерное государство.

Все что происходит сейчас — логика боевых действий. Есть старинное правило: где ступает нога русского солдата, то наше. Мы на каждом этапе предлагали остановиться, мы говорили: дальше ваша ситуация будет хуже. Ну вот, они добились того, что новые территории оказались под нашим контролем. У нас нет задачи забрать Сумы, но я этого не исключаю. Это логика противостояния.

Правила в мире меняются естественным путем. Мы ничего не ломаем, мы просто оформляем то, что происходит — это все равно будет происходить. Меня беспокоит, что мы скатываемся к Третьем мировой. Очень много конфликтного потенциала. Он растет. Нас это касается напрямую. Украина, Ближний Восток, ядерные объекты Ирана. Это требует поиска решений, причем желательно мирных.

Это приблизительный пересказ заявлений о российско-украинской войне, сделанных Владимиром Путиным на сессии ПМЭФ-2025. Высказывания сокращены и отредактированы с полным сохранением смысла.

Путин на ПМЭФ — везде

«Простоквашино» с Путиным, медали отца Путина, выступления дочерей Путина, лабубу с лицом пресс-секретаря Путина Что происходит на некогда влиятельном экономическом форуме в Петербурге в 2025 году

Путин на ПМЭФ — везде

«Простоквашино» с Путиным, медали отца Путина, выступления дочерей Путина, лабубу с лицом пресс-секретаря Путина Что происходит на некогда влиятельном экономическом форуме в Петербурге в 2025 году

Фото на обложке: Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA