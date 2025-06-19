«Простоквашино» с Путиным, медали отца Путина, выступления дочерей Путина, лабубу с лицом пресс-секретаря Путина Что происходит на некогда влиятельном экономическом форуме в Петербурге в 2025 году

Дети Путина (и не только его) снова в числе спикеров

Как и год назад, в ПМЭФ приняла участие дочь Путина, глава фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова. Она выступила на сессии «Сценарии технологической репатриации: роль и место зарубежных компаний на российском рынке». В своем выступлении Тихонова отчиталась о росте объема возвращенных в Россию зарубежных информационных технологий.

Катерина Тихонова Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA

На форуме также присутствовала и старшая дочь Путина, Мария Воронцова. Она выступила в роли модератора сессии «Неоэтика в эпоху нейротехнологий» и рассказала о работе над «улучшением человека».

Мария Воронцова Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA

В целом, в этом году на ПМЭФ в числе участников оказалось как никогда много детей представителей российской элиты, пишет телеграм-канал Faridaily. Среди них — Александр Вайно (сын главы администрации президента Антона Вайно), Петр Фрадков (глава банка ПСБ и сын бывшего премьер-министра и главы службы внешней разведки Михаила Фрадкова), глава VK Владимир Кириенко (сын куратора внутренней политики Сергея Кириенко) и старший вице-президент VK Степан Ковальчук (внук друга Путина, президента Курчатовского института Михаила Ковальчука), а также Ксения Шойгу (дочь секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу). В форуме принял участие и Роман Ротенберг — первый вице-президент Федерации хоккея России и сын друга Путина, бизнесмена Бориса Ротенберга, недавно уволенный с поста главного тренера СКА.