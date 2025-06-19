«Простоквашино» с Путиным, медали отца Путина, выступления дочерей Путина, лабубу с лицом пресс-секретаря Путина Что происходит на некогда влиятельном экономическом форуме в Петербурге в 2025 году
В Санкт-Петербурге с 18 по 20 июня проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). После начала полномасштабной российско-украинской войны от мероприятия, которое некогда было одним из наиболее статусных экономических событий в Европе, куда приезжали лидеры ведущих стран и где заключались многомиллиардные сделки, по сути осталось только громкое название. Самым высокопоставленным иностранным гостем в 2025 году стал президент Индонезии Правобо Субианто, другие «дружественные» России страны, такие как Китай, Индия и ЮАР, оказались представлены чиновниками низкого ранга. Форум проигнорировали даже ведущие российские бизнесмены и главы госкомпаний — из топ-50 российского рейтинга Forbes на ПМЭФ приехали лишь шестеро. Вот чем запомнилось мероприятие в таких условиях.
Дети Путина (и не только его) снова в числе спикеров
Как и год назад, в ПМЭФ приняла участие дочь Путина, глава фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова. Она выступила на сессии «Сценарии технологической репатриации: роль и место зарубежных компаний на российском рынке». В своем выступлении Тихонова отчиталась о росте объема возвращенных в Россию зарубежных информационных технологий.
На форуме также присутствовала и старшая дочь Путина, Мария Воронцова. Она выступила в роли модератора сессии «Неоэтика в эпоху нейротехнологий» и рассказала о работе над «улучшением человека».
В целом, в этом году на ПМЭФ в числе участников оказалось как никогда много детей представителей российской элиты, пишет телеграм-канал Faridaily. Среди них — Александр Вайно (сын главы администрации президента Антона Вайно), Петр Фрадков (глава банка ПСБ и сын бывшего премьер-министра и главы службы внешней разведки Михаила Фрадкова), глава VK Владимир Кириенко (сын куратора внутренней политики Сергея Кириенко) и старший вице-президент VK Степан Ковальчук (внук друга Путина, президента Курчатовского института Михаила Ковальчука), а также Ксения Шойгу (дочь секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу). В форуме принял участие и Роман Ротенберг — первый вице-президент Федерации хоккея России и сын друга Путина, бизнесмена Бориса Ротенберга, недавно уволенный с поста главного тренера СКА.
Цитаты Путина — на футболках. За ними стоит очередь — и это «одно из самых обсуждаемых событий»
На стенде Башкортостана производитель одежды Zasport устроил раздачу футболок с цитатами Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы Башкортостана Радия Хабирова. Всего за три дня организаторы акции планируют раздать более пяти тысяч футболок.
Среди предлагаемых цитат Путина — «Везет дуракам, а работаем с утра до ночи», «Мы мешать не будем, но свое не отдадим», «Вместе мы все преодолеем», Лаврова — «Нафиг я сюда пришел», «Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом». В прошлом году в Zasport уже раздавали такие футболки, однако выбор был ограничен высказываниями только президента РФ.
За футболками выстроилась очередь, которую уральское издание Ura.ru назвало «одним из самых обсуждаемых неофициальных событий» форума.
Гостям форума раздают куклы с лицами Лаврова и Пескова — хотя это и противоречит традиционным ценностям
Одна из наиболее заметных тем форума — куклы Лабубу с лицами российских чиновников. Их выдавали на стенде Московской области гостям после интервью, акцию устроил подмосковный телеканал «360».
Среди предлагавшихся Лабубу — куклы с лицами главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, главы МИД Сергея Лаврова, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
О Лабубу говорили и во время одного из заседаний форума в рамках панели «Роль государства и медиа в формировании мировоззрения и ценностей человека». «В больших городах, где люди социально обеспечены, мы покупаем детям Лабубу. Но что касается фронта, где по-другому чувствуются традиционные ценности, все выбирают Чебурашку», — сказала, в частности, депутат Госдумы Марина Ким. Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов, в свою очередь, отметил, что «традиционные ценности — это то, что нас объединяет без лабубу и тамагочи».
Есть и серьезные новости: «Автоваз» презентовал свой первый кроссовер. Но и тут не обошлось без странностей
Больше, чем куклы Лабубу, в соцсетях обсуждалась одна из немногих действительно важных новинок — первый кроссовер в истории АвтоВАЗа. Представленная компанией в первый день форума модель получила название Lada Azimut. Она была создана на базе Lada Vesta.
У автомобиля предусмотрены функция голосового управления с помощью GigaChat от «Сбера», а также функция парковки по голосу. Серийное производство Lada Azimut намечено на 2026 год. Объем двигателей стартовой линейки — 1,6 и 1,8 литра, мощность — 120 и 132 лошадиных сил.
Цена на кроссовер пока не объявлена, однако в АвтоВАЗе заявили, что машина будет «доступной и дешевле зарубежных аналогов».
В соцсетях пользователи более всего активно обсуждали то, что во время презентации покрывало с машины почему-то снимал мужчина, стоящий за сценой — хотя на мероприятиях высокого уровня обычно это делается с помощью специальных автоматических устройств.
Медали отца Владимира Путина показывают на специальном стенде
Генеалогическая компания «Дом семейных традиций „Кристиан“», которая год назад выставляла на своем стенде родословное дерево Путина, на этот раз посвятила часть своей экспозиции отцу президента.
На стенде было оформлено мемориальное панно, на котором разместили фотографию Путина-старшего, его наградной лист, приказ о награждении, а также 11 медалей, в основном, полученных за участие в Великой Отечественной войне.
«Мы хотели показать, что о наших предках Великой Отечественной войны надо помнить не только в рамках праздников — 9 Мая и 23 февраля, но и каждый день, чтобы все наши родные и близкие видели награды, знали своих героев, задавали вопросы и знали чуть больше, чем просто их звание или должность», — заявил ТАСС глава компании Михаил Шевелев.
Вам все еще мало Путина? Подождите, он скоро появится даже в «Простоквашино»
Персонаж Владимира Путина может появиться в мультсериале «Простоквашино», заявила на форуме председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
По ее словам, появление такого персонажа может стать «мягкой силой» для продвижения российской культуры.
«Там еще должен появиться президент, в „Простоквашине“ — он должен там приехать, мы его нарисуем.И на самом деле это, конечно, станет самой популярной мягкой силой, которая может быть тогда где угодно. Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт для продвижения нашей страны, нашей культуры», — сказала Слащева.
Журналистка «Российской газеты» Сусанна Альперина позже заявила, что слова Слащевой были вырваны из контекста — по ее утверждению, глава «Союзмультфильма» таким образом в шутку ответила на вопрос, не хотят ли в компании сделать президента одним из героев мультсериала. В «Союзмультфильме» официально заявление Слащевой не опровергали.
И, конечно же, сам Владимир Путин…
Президент России традиционно участвует в одном из мероприятий в последний день форума. Так будет и на этот раз — дискуссия, в рамках которой выступит Путин, пройдет вечером в пятницу, 20 июня.
«Это будет объемное выступление, это будет выступление, где будет дана, конечно же, оценка нынешнему этапу развития нашей экономики, где будут очерчены перспективы и основные направления, по которым наша экономика, с точки зрения президента, должна развиваться», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В первый день форума Путин провел встречу с иностранными журналистами. Она началась в районе полуночи и продолжалась больше двух часов, в основном, президент РФ говорил об Украине, НАТО, а также о войне Израиля с Ираном.
В самом конце, отвечая на вопрос, какие ошибки он допустил за 25 лет у власти, Путин процитировал Библию: «Кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в меня камень».
Фото на обложке: Полина Богомолова / ТАСС / Profimedia