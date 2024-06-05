В Петербурге открылся международный экономический форум. Его гостей встречает робот Женя. Потом показывают фамильное древо Путина. Можно купить его фото с Трампом (за пять миллионов)
5 июня в Петербурге открылся международный экономический форум. В 2024 году темой мероприятия заявлена «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Когда-то ПМЭФ считался престижной международной площадкой, на него приезжали главы государств и руководители крупнейших иностранных корпораций. На третий год полномасштабной войны с Украиной Владимир Путин выступит на Петербургском форуме в компании президентов Боливии и Зимбабве, а также делегации террористического движения «Талибан». Вот что происходит на ПМЭФ-2024 прямо сейчас.
Человекоподобный робот Женя в костюме сантехника приветствует гостей форума
Делегация Московской области на своем стенде представила человекоподобного робота Женю в костюме сантехника. Как пишут пропагандистские СМИ, Женя покорил гостей и уже стал звездой форума — он умеет читать стихи, рассказывает анекдоты и активно жестикулирует.
Женя может общаться с посетителями — он использует модель ИИ Yandex GPT, которая генерирует текст на основе запроса человека. Также робот интегрирован с чат-ботом ЖКХ Московской области и, по словам разработчиков, способен «отвечать на узкоспециализированные вопросы, относящиеся к данной отрасли».
Бизнес-элите показывают фамильное древо Путина (там нет его дочерей)
Генеалогическая компания «Дом семейных традиций „Кристиан“» выставила на своем стенде родословное древо Владимира Путина.
Оно было составлено еще в 2015 году по книге троюродного брата президента Александра Путина. Сейчас его разыскивают судебные приставы за долг в 30 362 рубля, обратила внимание «Система».
Родословная начинается с человека по имени Никита (без фамилии), который жил в начале 1600-х годов. При этом древо не содержит упоминаний о родственниках президента, родившихся с середины 1950-х годов, пишет «Агентство». Таким образом, в родословной не указана ни бывшая жена Путина Людмила (она родилась в 1958 году), ни его дочери.
Зато дочери Путина выступят на форуме
Мария Воронцова и Катерина Тихонова, которых Владимир Путин обычно называет «эти две женщины» (хотя его пресс-секретарь уже признал, что они действительно дочери президента), впервые обе выступят на петербургском форуме, пишет Faridaily.
Младшая дочь президента, гендиректор «Иннопрактики» Катерина Тихонова 6 июня в онлайн-режиме примет участие в сессии о «роли оборонно-промышленного комплекса в развитии технологического суверенитета страны». Вести панель будет пропагандист Владимир Соловьев.
Старшая дочь Путина, член президиума «Российской ассоциации содействия науке» Мария Воронцова лично выступит на ПМЭФ 7 июня на сессии по биотехнологии. Модерировать дискуссию будет помощник президента Андрей Фурсенко.
Как отмечает Bloomberg, ПМЭФ все больше становится «витриной для детей кремлевской элиты». Помимо дочерей Путина, на форуме 2024 года выступят дочь бывшего министра обороны Сергея Шойгу Ксения, сын главы администрации президента Антона Вайно Александр, глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, которую называют племянницей Путина, а также Роман Ротенберг — сын бизнесмена и друга президента Бориса Ротенберга.
«АвтоВАЗ» показал новую модель в фирменном цвете «огонь»
Крупнейший российский автопроизводитель презентовал на форуме новую модель — седан в фирменном цвете «огонь» Lada Iskra. Предполагается, что в модельном ряду Iskra займет место между Lada Granta и Lada Vesta. Старт серийного производства запланирован на начало 2025 года. Стоимость самой бюджетной комплектации пока оценивается в 1-1,2 миллиона рублей.
Также «АвтоВАЗ» показал прототип электрической версии автомобиля Lada Niva Tavel. Ожидается, что модель будет оснащена двигателями мощностью 60 киловатт в номинальном режиме и 120 киловатт в максимальном. Запас хода автомобиля составит 175 километров, а емкость батареи — 34 киловатт.
У Путина есть автомобиль Aurus. Теперь будет и питьевая вода представительского класса
Бренд автомобилей класса «люкс», производящий машины для президента, выпустил еще и питьевую воду представительского класса.
Как сообщается, ее добыча ведется на глубине 400 метров из артезианской скважины в Северной Осетии. Сколько стоит вода Aurus, не уточняется.
Также на стенде Aurus выставили автомобиль с водородным топливным элементом и новый мотоцикл, а также уже известные модели Aurus Senat в золотом цвете, Aurus Komendant медного цвета и классический черный Aurus Arsenal.
На форуме можно купить фотографию Путина с Трампом. Она стоит как автограф Юрия Гагарина
Магазин подарков для очень богатых людей Stargift выставил на своем стенде самый дорогой экспонат — письмо советского ученого и конструктора Сергея Королева. Оно стоит 75 миллионов рублей.
Среди других лотов представлена совместная фотография Дональда Трампа и Владимира Путина с их автографами — ее можно приобрести за пять миллионов рублей. В такую же цену обойдется автограф первого космонавта Юрия Гагарина.