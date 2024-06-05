В Петербурге открылся международный экономический форум. Его гостей встречает робот Женя. Потом показывают фамильное древо Путина. Можно купить его фото с Трампом (за пять миллионов)

Человекоподобный робот Женя в костюме сантехника приветствует гостей форума

Делегация Московской области на своем стенде представила человекоподобного робота Женю в костюме сантехника. Как пишут пропагандистские СМИ, Женя покорил гостей и уже стал звездой форума — он умеет читать стихи, рассказывает анекдоты и активно жестикулирует.

Женя может общаться с посетителями — он использует модель ИИ Yandex GPT, которая генерирует текст на основе запроса человека. Также робот интегрирован с чат-ботом ЖКХ Московской области и, по словам разработчиков, способен «отвечать на узкоспециализированные вопросы, относящиеся к данной отрасли».