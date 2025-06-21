Война Тысяча двести четырнадцатый день. Путин: отказ Киева от признания аннексированных территорий российскими может привести к новой войне
«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.
Россия
Путин снова рассказывает о российских условиях для прекращения войны
Президент России Владимир Путин после пленарной сессии на Петербургском экономическом форуме дал интервью Sky News Arabia. В нем он снова повторил российские условия по прекращению войны.
Он отметил, что Москва настаивает на признании Киевом результатов «референдумов», проведенных на аннексированных частях Запорожской и Херсонской областей, а также в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По его мнению, игнорирование этих результатов «означает, что есть шансы на возобновление вооруженного конфликта».
Кроме того, Путин считает, что Украина должна согласиться на нейтралитет, то есть не вступать ни в какие иностранные альянсы и отказаться от размещения ядерного оружия. По мнению президента РФ, эти шаги — основа для «долгосрочной стабильности в регионе».
Он снова повторил свои слова о том, что Москва и Киев были близки к соглашению весной 2022 года в Стамбуле.
«Я надеюсь, что нынешние лидеры Украины будут руководствоваться национальными интересами, а не интересами третьих сторон. <…> Украина заслуживает лучшей участи, чем быть инструментом в руках внешних сил, работающих против России», — приводит слова Путина Sky News Arabia.
О том, что Кремль требует признания вхождения в состав России Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, говорится в меморандуме, который российские переговорщики передали украинской стороне в ходе второго раунда прямых переговоров, прошедших в Стамбуле 2 июня.
Согласно мирным предложениям Киева, Украина не обязана быть нейтральной и может двигаться к членству в ЕС, а членство страны в НАТО зависит от консенсуса в Альянсе. Кроме того, Украина настаивает на том, чтобы территориальные приобретения, полученные Россией с февраля 2014 года, не были признаны международным сообществом. «Территориальные вопросы обсуждаются только после полного и безоговорочного прекращения огня», — говорится в меморандуме.
Украина
Комбинированная атака на Полтавскую область
Российские войска в ночь на 21 июня выпустили по Украине 272 ударных беспилотника и дрона-имитатора, а также восемь ракет, сообщили Воздушные силы ВСУ. Основной удар пришелся по городу Кременчуг в Полтавской области.
Глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут заявил, что область попала под комбинированную атаку. По его словам, в Кременчугском районе «зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях».
Минобороны России вскоре сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар «высокоточным оружием» и беспилотниками по «инфраструктуре военного аэродрома и объекту топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего горючим группировки ВСУ на Донбассе». «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.
18 апреля истек мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры, который Россия объявляла в одностороннем порядке. «Русская служба Би-би-си» отмечает, что Россия наносила массированные удары по Украине в мае и июне, но крупные объекты энергетической инфраструктуры не подвергались атакам.
Война глазами читателей «Медузы»
Владимир (Харьков). Пусть эта война просто закончится — как угодно. Мне, как и подавляющей части людей из моего окружения, абсолютно все равно на бомбежки, обстрелы, удары по инфраструктуре, пытаешься их игнорировать. Да, что-то внутри ёкает. Но ты сидишь стиснув зубы, ибо если расслабишься и пустишь это в себя, то дальше ни работать, ни строить жизнь уже не получится.
Я помню, как очень сильно переживал во время ударов под конец 2023 года, когда российский беспилотник ударил по соседней улице и мать с дочкой сгорели заживо в доме. Это гадкое, промерзлое чувство. Я прошел очень большое преобразование с того момента, когда в 2022-м сознательно помогал армии, донатил, многие из моих друзей пошли воевать, но у меня всегда было чувство, что государство меня кинет при любой возможности. То, что происходит сейчас с украинскими ветеранами, — почитайте. Так потихоньку моя позиция менялась с радикально проукраинской до более нейтральной.
В этой войне не будет победителей, но у меня складывается впечатление, что Украина истощится быстрее, чем Россия <…>. Это может продолжаться еще год-два, может больше, но результат понятен уже сейчас. Абсолютно несопоставимые ресурсы — как человеческие, так и экономические.
Я очень сильно очерствел за время этой войны, стал гораздо более рациональным и безэмоциональным, меня очень мало что сейчас может тронуть. Состояния безнадеги нет. Оно было в 2024 году, сейчас же что-то между апатией и чертовски жгучим желанием жить; все-таки надеешься, что однажды сможешь приехать в свой родной дом, увидеть старых друзей. А потом выехать. Сестра выехала в Литву, зовет к себе, да и сам этого хочу, потому что тут перспектив нет никаких. Из моего круга остаются те, кто еще верит в то, что эта война может закончиться компромиссом — мол, просто отдать русским уже захваченное, — но таких меньшинство. Пережив 3,5 года войны, уже перестаешь верить обещаниям и заверениям в помощи. Склоняюсь к тому, что Украину просто утопят в крови. Тут и свои, и чужие постарались. Ну, впрочем, это не ново: война все спишет.