Война Тысяча двести тринадцатый день. Глава МВД Украины заявил, что Россия под видом погибших украинских военных передает тела собственных солдат. Он показал документы одного из таких погибших

Сотрудники Красного креста извлекают из рефрижераторов тела погибших, переданные Россией Украине. 15 июня 2025 года Координационный штаб по обращению с военнопленными / AFP / Scanpix / LETA

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Украина

Киев утверждает, что среди переданных Москвой тел есть останки российских солдат. Глава МВД Украины опубликовал российские документы, найденные на теле одного из погибших

Глава МВД Украины Игорь Клименко обвинил Россию в передаче Киеву тел собственных погибших военных под видом украинских солдат. Он опубликовал документы одного из погибших россиян, чье тело, как он утверждает, было передано Украине в рамках обмена.

Опубликованные документы выданы на имя Александра Бугаева. Клименко показал фотографии военного билета, жетона и выписки из приказа командира воинской части, найденные, по его словам, на теле погибшего. Также, заявил министр, был обнаружен паспорт гражданина РФ и талон аттестата военнослужащего (их фото он не показал).

По словам Клименко, удалось установить, что родственники погибшего «начали его поиски еще в конце марта после исчезновения в районе Новомихайловки в Донецкой области».

Это очередное доказательство того, как Россия пренебрежительно относится к своим людям, подбрасывая их тела к телам украинских военных. Это свидетельство того, насколько мелочна для России человеческая жизнь. Или это просто способ избежать выплат их семьям. Но платить все же придется: мы возвращаем эти тела.

Независимых свидетельств, которые подтверждали бы подлинность найденных документов, нет. Российская сторона публикацию документов погибшего военного не комментировала.

Клименко еще 16 июня заявлял, что Россия передала Украине тела в том числе собственных погибших солдат. Тогда он не приводил конкретных имен и не показывал документов — министр лишь заявлял, что все возвращенные тела в Украине осматривают следователи и эксперты, а для подтверждения личностей погибших проводится ДНК-экспертиза. Клименко утверждал, что Москва намеренно смешивает останки, либо чтобы «увеличить количество переданных тел и загрузить работой наших экспертов, дополняя все это циничным информационным давлением», либо из-за «своего привычного небрежного отношения к собственным людям».

То высказывание Клименко 19 июня прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее утверждению, глава МВД Украины «не смог ответить собственным журналистам, как он это [наличие тел россиян среди погибших] определил» и назвала обвинения со его стороны «абракадаброй» и «дьявольским бормотанием».

Обмен телами погибших военных был согласован во время второго раунда прямых переговоров России и Украины, который состоялся в Стамбуле 2 июня. Он проходил в несколько этапов на протяжении нескольких дней, 16 июня стороны официально подтвердили его завершение.

Украина, по ее собственному заявлению, в рамках обменов получила от России 6057 тел (российская сторона говорила, что их было 6060). В обмен Москва получила от Киева 78 тел погибших. В Украине не комментировали, с чем связана столь большая разница в количестве переданных тел и почему Киев не передал больше погибших.

Война глазами читателей «Медузы»

Стася. Я чувствую усталость. Я чувствую себя так, словно впереди лишь черная дыра. Я уже практически ничего не могу делать. В начале войны я клеила листовки, занималась агитацией, но сейчас я уже едва могу заставить себя сдвинуться с места. Работа по инерции, жизнь по инерции. Чувство своей бесполезности и беспомощности подавляет еще больше. Замкнутый круг.

Я люблю девушку из Украины. Она сейчас там, а я осталась в России с родителями, тогда казалось, что так безопаснее. У нас разное гражданство. В этом году у нас тринадцатилетний юбилей. Я люблю ее и знаю, что она любит меня, мы каждый день пишем друг другу, поддерживаем друг друга, улыбаемся и надеемся на лучшее. Но внутри у меня окончательно обмерла эта вера в лучшее и уже не подает признаков жизни. Мы не будем больше вместе в России, никто из нас не будет счастлив здесь. Но смогу ли я теперь когда-нибудь приехать к ней? Есть ли для нас какое-то будущее? Я вообще смогу однажды снова тебя увидеть?

Каждый день я боюсь, что однажды она возненавидит меня. Я понимаю, что когда вокруг рушатся миры, глупо плакать о своем садике на балконе, но что мне остается.

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