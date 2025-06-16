МВД Украины: Москва при репатриации погибших военных передала Киеву тела российских солдат

В ходе обмена телами погибших военнослужащих в рамках Стамбульских договоренностей Россия передала Украине тела российских солдат, заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.

По итогам обмена министр рассказал, что возвращенные в Украину тела погибших военных осматривают следователи и эксперты, среди прочего, проводится ДНК-экспертиза для определения личности погибшего.

Идентификация — сложный и длительный процесс, который Россия, по словам Клименко, «намеренно усложняет». «Тела возвращаются в крайне изуродованном состоянии, части тел — в разных мешках. Есть случаи, когда останки одного человека возвращают даже во время разных этапов репатриации», — утверждает глава МВД Украины.

«К тому же, во время последних репатриаций нам передали и тела российских военных — смешанные с телами украинцев. К сожалению, это факт, — добавил Клименко. — Это могло быть сделано россиянами намеренно, чтобы увеличить количество переданных тел и загрузить работой наших экспертов, дополняя все это циничным информационным давлением. А может и быть привычным для них небрежным отношением к собственным людям».

Тела российских военных украинская сторона тоже пытается идентифицировать, заявил Клименко.

Представители России и Украины договорились провести обмен телами погибших военных во время переговоров в Стамбуле 2 июня. Обмен проходил в несколько этапов с 11 по 16 июня. Всего в рамках репатриационных мероприятий Украина получила 6057 тел погибших (по версии РФ, 6060 тел), Россия - 78 тел. В Минобороны РФ заявили, что готовы передать украинской стороне еще 2239 тел военнослужащих ВСУ.