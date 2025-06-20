Основательницу «Армии красоток» Надин Гейслер приговорили к 22 годам по делу о госизмене

2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Белгороде приговорил основательницу «Армии красоток» Надин Гейслер к 22 годам лишения свободы, сообщает RusNews.

Суд также назначил Гейслер штраф в 320 тысяч рублей. Дело рассматривал судья Олег Шишов, который ранее приговорил к пяти годам школьника Арсения Турбина по делу о террористической организации.

Прокуратура накануне просила назначить Гейслер 27 лет лишения свободы.

Гейслер обвинили в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (пункт «в» части 2 статьи 280.4 УК), содействии террористической деятельности (часть 4 статьи 205.1 УК) и госизмене (275 УК). По версии обвинения, в августе 2023 года она опубликовала в инстаграме призыв переводить деньги украинскому подразделению . Гейслер утверждает, что пост, который ей вменили, ей не принадлежал.

После начала полномасштабной российско-украинской войны Надин Гейслер основала «Армию красоток» — женское волонтерское движение, помогающее мирным жителям из Украины. Она возила гуманитарную помощь на территории, находящиеся под российской оккупацией, а также помогала украинским беженцам.

В мае 2023-го Гейслер уехала из России, как сообщалось, «после угроз и перспективы ареста». Позже она вернулась в страну.

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