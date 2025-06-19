Прокуратура запросила 27 лет колонии для основательницы «Армии красоток» Надин Гейслер

Прокуратура запросила 27 лет лишения свободы для основательницы движения «Армия Красоток» Надин Гейслер (Надежды Россинской) по делу о госизмене и содействии терроризму.

Юрист Алексей Прянишников сообщил, что приговор будет объявлен в пятницу, 20 июня.

«План такой: рекорд в России среди женщин — это Дарья Трепова, которой дали 27 лет. Мне хотят дать так же 27. Я планирую попросить судью, конечно, меня отпустить, но в ином случае, если он даст как прокуратура запросила — я попрошу дать 27 лет и один день, чтобы поставить новый рекорд в России», — прокомментировала запрошенный срок сама Гейслер.

По версии обвинения, в августе 2023 года Гейслер опубликовала в инстаграме призыв переводить деньги украинскому подразделению "Азов". За это ей предъявили обвинения по трем статьям — «публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» (пункт «в» части 2 статьи 280.4 УК РФ), о содействии террористической деятельности (часть 4 статьи 205.1 УК РФ) и о о госизмене (275 УК РФ).

После начала полномасштабной войны Надин Гейслер основала «Армию красоток» — женское волонтерское движение, помогающее мирным жителям из Украины. Она возила гуманитарную помощь на территории, находящиеся под российской оккупацией, а также помогала украинским беженцам.

В мае 2023 года Гейслер уехала из России. Как писало издание «Север. Реалии», это было сделано «после угроз и перспективы ареста», однако потом она вернулась.