Министры стран Северной Европы призвали закрыть въезд в ЕС для россиян, воевавших против Украины

Страны Балтии и Северной Европы намерены добиваться запрета на въезд в Шенгенскую зону для россиян, участвовавших в военной агрессии против Украины. Об этом говорится в совместном заявлении глав МВД Эстонии, Литвы, Латвии, Норвегии, Польши, Швеции и Финляндии.

Министры считают, что даже после окончания войны исходящие от России угрозы внутренней безопасности Евросоюза сохранятся. «Сотни тысяч граждан России участвовали и продолжают участвовать в войне против Украины, а люди с военным опытом оттуда, вероятно, дополнят и усилят российские организованные преступные группировки и, таким образом, будут представлять значительную криминальную угрозу для Евросоюза», — говорится в заявлении, принятом по итогам встречи министров в Таллинне 19 июня.

В связи с исходящими от России угрозами важно избегать выдачи видов на жительство или виз участникам войны, а странам также необходимо иметь на своих восточных границах комплексную систему борьбы с беспилотниками, отмечают министры.

Запрет на въезд в Шенгенскую зону для участников войны против Украины, как предполагается, останется в силе и после окончания активных боевых действий, пишет издание ERR.

С началом полномасштабной российско-украинской войны некоторые страны Евросоюза объявили, что в одностороннем порядке приостанавливают выдачу туристических виз для граждан России. Среди них — Латвия, Литва, Эстония, Норвегия, Польша, Словакия, Финляндия, Чехия, Бельгия, Дания, Исландия, Нидерланды. Страны Балтии, Финляндия, Чехия и Польша также стали отказывать россиянам во въезде в Шенгенскую зону через свою внешнюю границу.