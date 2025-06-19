Война Тысяча двести двенадцатый день. Россия уже сто дней игнорирует американское предложение о перемирии

Президент Украины Владимир Зеленский возлагает цветы в память о погибших возле подъезда жилого дома в Киеве, разрушенного российской ракетой 17 июня Пресс-служба президента Украины / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

МИД Украины: Россия уже 100 дней игнорирует предложение о перемирии

Москва на протяжении уже ста дней игнорирует предложение США о временном прекращении огня, напомнил глава МИД Украины Андрей Сибига. Он подчеркнул, что Киев все это время был согласен прекратить огонь без предварительных условий.

«Украина остается преданной миру. К сожалению, Россия продолжает выбирать войну, игнорируя усилия США, направленные на прекращение убийств. Пришло время действовать сейчас и принудить Россию к миру», — заявил Сибига.

Дипломат выразил мнение, что на Россию может подействовать только «мир через силу», в частности, ужесточение международных санкций.

США предложили России и Украине заключить 30-дневное перемирие по всей линии фронта, а также на море и в воздухе, на встрече с представителями Украины 11 марта. Владимир Зеленский в тот же день заявил, что Киев «готов сделать такой шаг» при условии, что на это пойдет Москва.

Президент РФ Владимир Путин тогда заявлял, что Россия тоже положительно смотрит на установление перемирия, однако подчеркивал, что при этом «есть нюансы». В частности, он выражал сомнения в том, насколько возможно будет организовать эффективный мониторинг соблюдения режима прекращения огня по всей линии фронта.

В середине марта США по отдельности договорились с Россией и Украиной о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Стороны не смогли согласовать даже формальную дату начала действия прекращения ударов — и на протяжении следующего месяца регулярно обвиняли друг друга в срыве соглашения. По истечении 30 дней оно не было продлено.

Позже позиция России по установлению перемирия ужесточилась. В меморандуме, который на переговорах в Стамбуле российская делегация передала украинской, заявлялось, что условием даже временного прекращения огня Москва видит предварительное отступление ВСУ с территории украинских регионов, об аннексии которых Россия объявила в 2022 году.

Россия

Законопроект о «сокрушительных» санкциях против РФ отложен из-за войны Ирана с Израилем

Сенат США откладывает рассмотрение законопроекта о санкциях против России как минимум до июля на фоне войны между Израилем и Ираном, пишет Semafor.

Законопроект был представлен сенаторами Линдси Грэмом от Республиканской партии и демократом Ричардом Блюменталем еще в начале весны. В его первоначальной версии он предусматривал пошлины в размере 500% на импорт в США из третьих стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Сами авторы называли санкции «сокрушительными». О своей готовности поддержать законопроект заявили 80 сенаторов из ста.

Впоследствии Грэм и Блюменталь занялись доработкой законопроекта, чтобы защитить союзников Украины от вторичных санкций за торговлю с Россией.

Теперь Грэм заявляет, что с принятием документа «придется немного подождать» из-за начала войны между Израилем и Ираном. Он отметил, что наиболее вероятным временем рассмотрения документа сейчас видится июль, подчеркнув: «Иран сейчас в центре внимания, но это не значит, что я забыл о России или Украине».

Блюменталь ранее заявлял, что авторы законопроекта ведут переговоры с Белым домом, чтобы получить одобрение Дональда Трампа. В начале июня The Wall Street Journal писал, что администрация президента непублично пытается заставить авторов смягчить законопроект — в частности, добавить в документ исключения, которые позволили бы президенту самому выбирать, в отношении кого будут вводиться ограничения. Издание отмечало, что Трамп опасается, что принятие документа может нанести ущерб его попыткам улучшить отношения между США и Россией.

Война глазами читателей «Медузы»

Анна. Всю войну я много думала о том, что мне очень повезло. И именно поэтому я постоянно испытываю стыд и вину. Я не уехала из России: сложно, нужно хорошее знание языка, нужно что-то менять в карьере, которую я вот уже лет десять выстраиваю в России, ипотеку еще лет 15 платить, ребенок. Но главная причина, почему я осталась, заключается в том, что у меня очень маленький мир, мой безопасный круг из близких, и он не раскололся.

Война минимально затронула меня напрямую. Мой отец и муж не подлежали призыву, военкоматы должны заинтересоваться ими в самую последнюю из возможных очередей. Мои родители оба вполне критически воспринимают новости из телека — история моей семьи тесно связана с Украиной, совершенно очевидно, что они осудили СВО. Про мужа и говорить не хочу, мы политически на одной волне все лет 10 наших отношений. Но самое удивительное, что у меня не поменялся даже круг общения: мои ближайшие друзья и коллеги все против войны […]. С 2022 года я себя невольно обвиняю еще и в том, что не пострадала от этого «раскола по линии СВО» (разве что перестала слушать половину из тех музыкантов, которых слушала, — совершенно ничтожная плата за то, чтобы быть против войны). Это не беспросветный мрак: наоборот, мои близкие — это моя надежда на лучшее и сплошные лучики в нашей кошмарной стране.

Больше всего на свете хочется, чтобы война закончилась. Но мое мнение вряд ли будет очень популярным: я не представляю, как принять какое-то перемирие по текущей линии фронта. Это ужасно несправедливо по отношению к Украине и украинцам. Я бы была счастлива, если бы был хоть какой-то шанс с полным возвратом территорий, включая Крым, я бы платила репарации, с удовольствием и полной отдачей искала способы участия в восстановлении разрушенного россиянами. Но наши способы повлиять на Путина совершенно ничтожные и эфемерные, выборов нет, публичная активность невозможна и опасна (а что будет с моим ребенком, если меня посадят? Мой главный долг его вырастить, в любви и хоть каком-то подобии безопасности, а из тюрьмы воспитанием заниматься не получится). На фоне чудовищных смертей, обстрелов, дронов… я просто не представляю, как жить любой украинке, потерявшей ребенка из-за преступлений моей страны. Лично я явно сделала недостаточно, чтобы остановить это — просто голосовать против Путина недостаточно, просто разговаривать о войне недостаточно. И, видимо, с этой виной я буду жить всю жизнь. Несмотря на то, что россияне давно дистанцированы от своей верхушки, я все равно чувствую и свою личную ответственность: когда-то я верила, что можно жить в довоенной России дальше, разговаривая о политическом исключительно дома, по ночам, на кухне. Несмотря на все тревожные звоночки, которых было много. Конечно, оказалось, что нет. Недостаточно.

Но жизнь не особо готовит нас к тому, как противостоять этому безумию, нет идеального рецепта, как защитить всех, а не только себя. Мы бессильны. Я восхищаюсь политзаключенными, но мне кажется несколько… чрезмерно требовать от каждого несогласного быть героем и потерять всё за правду. «Я часто думаю, что я скажу своему ребенку, если он меня спросит однажды: «а где была ты в 2022 году?» Я охраняла свой маленький мирок. В ужасе. Плакала на кухне. Простит ли мой ребенок меня за то, что я не очень-то боролась за мир, в котором ему жить дальше…

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