Поисково-спасательная операция на месте девятиэтажного дома, в который попала российская ракета. 17 июня 2025 года Oksana Parafeniuk / The Washington Post / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Поездка Зеленского на саммит НАТО под вопросом — потому что в Киеве не знают, приедет ли туда Трамп

В Киеве не уверены, стоит ли президенту Владимиру Зеленскому посещать саммит НАТО в Гааге на следующей неделе, так как сейчас нет гарантий, что там появится президент США Дональд Трамп. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, украинские дипломаты остались разочарованы тем, что Трамп «отказался считать Украину приоритетом после того, как Зеленский пролетел 8000 километров», чтобы попасть на саммит G7 в Канаде, где, как предполагалось, пройдут переговоры двух президентов. Это была бы третья встреча Трампа и Зеленского — после их перепалки в Белом доме в феврале и разговора на похоронах папы римского в апреле.

Встреча не состоялась из-за того, что накануне Трамп неожиданно покинул саммит, заявив, что хочет сосредоточиться на израильско-иранском конфликте. «Главная цель [для Зеленского] — попытаться заручиться поддержкой Трампа, чтобы оказать давление на Путина с целью согласования прекращения огня — была сведена на нет внезапным отъездом президента США», — пишет The Guardian.

«Украина постоянно становится жертвой событий и невнимательности Трампа. Владимир Путин знает это, и, возможно, именно поэтому прошлой ночью на Украину была совершена такая массированная атака», — посетовал один из украинских собеседников издания.

Как отмечает The Guardian, «еще одним ударом» для Киева стало вето США на совместное заявление саммита G7 по Украине — Вашингтон отказался подписывать документ, заявив, что формулировки в нем были слишком антироссийскими и могли поставить под угрозу переговоры Трампа с Владимиром Путиным. В итоге упоминание российско-украинской войны было включено только в заявление премьер-министра Канады Марка Карни, с которым он выступил как хозяин саммита.

Сам Зеленский на встрече с Карни никак не упоминал отъезд Трампа, лишь отметив, что Украине «нужна помощь наших союзников, чтобы наши солдаты оставались сильными, пока Россия не будет готова к мирным переговорам». Он в очередной раз подчеркнул, что Киев готов «к безусловному прекращению огня».

Саммит НАТО состоится в Гааге 24-25 июня. В Вашингтоне ранее подтверждали намерение Трампа приехать туда, однако вчера Госдепартамент не исключил, что президент США может пропустить саммит из-за занятости вопросами, связанными с Израилем и Ираном.

Украина

Количество погибших в результате вчерашней атаки выросло до 28 человек

Число погибших в результате массированной ракетно-дроновой атаки на Киев, устроенной российскими военными в ночь на 17 июня, достигло 28 человек, сообщает ГСЧС Украины.

Из 28 погибших 23 находились в доме в Соломенском районе, в который попала баллистическая ракета. Поисково-спасательная операция там продолжалась всю ночь — со вчерашнего вечера из-под завалов достали тела 15 погибших. Работы на месте обрушения до сих пор не завершены.

Еще пять человек погибли в других районах города. Ранения, по последним данным ГСЧС, получили 134 человека.

Госдепартамент США выступил с официальным заявлением, в котором осудил атаку РФ на Киев. «Мы осуждаем эти удары и выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших. Недавно президент четко высказался по поводу ударов по гражданским районам», — подчеркнула представитель Госдепа Тэрри Брюс. Чиновница также подтвердила, что один из погибших — гражданин США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял журналистам, что ничего не слышал об атаке. Когда его попросили прокомментировать большое число жертв, он сказал: «Да, это плохо. Надо проверить, так ли это, нужно разобраться».

Вчерашняя атака на Киев стала третьей по количеству жертв в столице Украины с начала войны. 10 июля 2024 года в результате обстрела города, когда под удар, в том числе, попала детская больница «Охматдет», погибли 33 человека, более 120 получили ранения. 29 декабря 2023 года в результате массированной атаки также погибли 33 человека.

Война глазами читателей «Медузы»

Дмитрий (Тбилиси). Пишу это письмо с тяжелым сердцем и смущением. Четвертый год продолжающейся войны вызывает во мне все более острое чувство бессилия, усталости и — признаюсь — фатализма. Если в первые месяцы войны все казалось предельно ясным, почти черно-белым, то теперь в сознании поселяется все больше сомнений, гнева и тревожной амбивалентности.

С самого начала я не испытывал никаких иллюзий: Россия развязала войну. Ответственность лежит исключительно на путинском режиме, который не смог и не захотел допустить, чтобы соседняя страна вышла из-под его влияния. Украина же, как мне тогда казалось, шла своим законным европейским путем — стремясь в ЕС и НАТО, будучи вправе выбирать свой вектор развития.

Была надежда, что режим Путина будет наказан — как собственным народом через протесты и сопротивление, так и международным сообществом, которое поможет Украине вскрыть моральное и управленческое банкротство Кремля. Надежда, что зло будет названо злом, а добро — поддержано.

Но годы идут, и что-то во мне меняется. Я все чаще испытываю раздражение, усталость, даже горечь. Глядя на Украину, я вижу страну, чья власть слишком легко поверила Западу — в его обещания, в его готовность принять ее в НАТО. Я вижу государство, где, на мой взгляд, сделано немало ошибок: язык, обострение конфликта, символический разрыв с русским пространством, который многие русскоязычные восприняли как враждебность. И где теперь, в условиях колоссального страдания, по-прежнему процветает коррупция и властное высокомерие.

Во мне возникает гнев, который я не хочу чувствовать. Зачем вы поверили? Зачем ввязались? Зачем позволили использовать себя в этом историческом эксперименте? Я понимаю, что эти вопросы несправедливы. Я понимаю, что в них звучит жертва, ищущая, на кого бы переложить боль. Я понимаю, что воевать за свою страну — это право, а не ошибка.

С путинским режимом для меня все по-прежнему ясно. Это — тьма. Это — агрессия. Это — преступление. Но меня пугает, что моя эмпатия к Украине, к ее народу, в последнее время все чаще уступает место раздражению и недоверию. Пугает, что в этой войне, где роли были однажды ясно обозначены, я начинаю сомневаться не в морали, а в смысле. И не нахожу в себе прежнего огня. Эти чувства — не позиция. Это — исповедь. Я не знаю, где искать выход.

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