Война Тысяча двести десятый день. Крупнейший обстрел Киева с апреля: как минимум десять погибших, более сотни пострадавших. В городе объявили траур

Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

В результате обстрела Киева в девятиэтажном доме обрушился подъезд. Известно о как минимум 10 погибших

Ночью российские военные произвели массированный обстрел Киева. Глава городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что по Киеву и области было выпущено 175 беспилотников и 14 ракет, в том числе две баллистические.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что повреждения получили 27 локаций в разных районах города. Среди них — жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры.

В результате обстрела в одном из девятиэтажных жилых домов в Соломенском районе обрушился подъезд. Клименко заявил, что в дом было прямое попадание баллистической ракеты.

Сколько именно человек погибли в результате атаки и обрушения подъезда, пока неясно, так как поисково-спасательные работы все еще продолжаются. Утром сообщалось о 14 погибших, около 14 часов по местному времени полиция Киева заявила, что погибли 15 человек, еще 124 получили ранения. Однако мэр города Виталий Кличко позже написал в телеграме, что по состоянию на 16 часов подтверждена гибель десяти человек. Он подчеркнул, что под завалами еще могут оставаться люди.

В Киеве 18 июня объявлено днем траура.

Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Genya Savipov / AFP / Scanpix / LETA

Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA Llisnychuk Yurii / Anadolu / Getty Images

Yan Dobronosov / Global Images Ukraine / Getty Images

Минобороны России заявило, что российские военные наносили удары высокоточным оружием и беспилотниками «по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье. «Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сказали в российском ведомстве.

В последний раз под столь массированную атаку с большим количеством жертв Киев попадал 24 апреля. Тогда российская армия также нанесла массированный удар с использованием дронов и ракет разных типов; его жертвами стали 13 человек, ранения получили более ста. После той атаки президент США Дональд Трамп, до этого воздерживавшийся от прямой критики действий РФ, заявил, что «недоволен» ударом, который случился «очень невовремя». «Владимир, остановись!», — написал тогда Трамп в соцсетях, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.

Сегодня, когда журналисты спросили Трампа о новой атаке, он сказал, что ничего не слышал об этом. «Да, это плохо. Надо проверить, так ли это, нужно разобраться», — сказал президент США.

Проект помощи украинцам «Давайте», который совместно запустили «Медуза», «Служба поддержки» и «Дождь», начал собирать деньги для пострадавших при российском ударе по Киеву. Оформить платеж можно здесь. Пострадавшие люди, а также фонды, которые оказывают им поддержку, могут подать заявку на получение помощи здесь.

Мир

Еврокомиссия планирует полностью прекратить поставки российского газа в ЕС уже через два года

Еврокомиссия сегодня предложит наложить полный запрет на импорт в ЕС российского газа (в том числе, сжиженного) к концу 2027 года, пишет Reuters со ссылкой на внутренние документы.

Предполагается, что запрет на новые контракты будет действовать уже с начала 2026 года, однако для действующих соглашений будут предусмотрены исключения: поставки по краткосрочным контрактам можно будет продолжать до июня 2026 года, а по долгосрочным — до конца 2027 года.

Терминалам по перекачке сжиженного природного газа постепенно планируется запретить предоставлять услуги российским клиентам, а компании, импортирующие российский газ, должны будут раскрывать властям более детальную информацию о контрактах.

Комиссар ЕС по энергетике Дэн Йоргенсен заявил, что меры были специально разработаны так, чтобы компании для разрыва газовых контрактов могли ссылаться на договорные положения о «форс-мажоре», чтобы «Газпром» не смог требовать неустойки в арбитраже.

План запрета на закупку российского газа не будет частью санкций — это сделано специально, чтобы Венгрия или Словакия, обещавшие наложить вето на запрет ввоза российских энергоносителей, не смогли этого сделать. Юридически предложения Еврокомиссии оформлены так, что для их принятия будет достаточно поддержки большинства стран сообщества и одобрения Европарламента.

Лидеры ЕС обещали полностью отказаться от покупки газа у России еще в 2022 году, вскоре после начала полномасштабного вторжения. До войны доля российского газа на рынке Евросоюза составляла 45%, сейчас она не достигает и 20%. Основные импортеры российского газа — Словакия и Венгрия. Также его закупают Франция, Бельгия, Испания и другие страны.

Война глазами читателей «Медузы»

Николай. Дико больно. Просто больно от того, что видел. Такое остервенение в глазах людей. Мне под 50. В начале войны уехал из России. Просто не смог дальше наблюдать. Даже не знаю, что бы испытывал мой отец украинец при виде того, что происходит. И как его жена (моя мать) обожествляет Путина и проклинает всех украинцев.

Я уверен, что при моей жизни этот конфликт не закончится. Россия виновата, но виноват ли в этом лично я? Скорее всего, да. Просто от позиции, что меня не трогают, а я не лезу в политику. Так и проспал начало путинизма.

Сейчас я спокойно живу в стране, где можно назвать войну войной, Путина диктатором. Редкие общения с друзьями из России заканчиваются обвинениями, что я предал Родину. В Украине со мной никто не говорит. По их мнению, я тоже предал. Отец украинец, мать русская. Кого я предал? […]

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