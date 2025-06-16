Президент Украины Владимир Зеленский и на тот момент кандидат в президенты США Дональд Трамп. Нью-Йорк, сентябрь 2024 года Пресс-служба президента Украины / Planet Pix / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Трамп встретится с Зеленским

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита «большой семерки» в канадской провинции Альберта. Это официально подтвердили в Белом доме.

Саммит начался накануне и продолжится до 17 июня. Зеленский, который приглашен на мероприятие в качестве гостя, как ожидается, прибудет в Канаду во вторник.

В 2025 году Трамп и Зеленский встречались дважды. Первая их встреча прошла в Белом доме 28 февраля, когда Зеленский приехал подписывать соглашение по недрам. Однако в самом начале встречи между президентами произошла словесная перепалка прямо на глазах у журналистов, после чего Зеленский покинул Вашингтон, соглашение не было подписано, а Трамп на несколько дней приостановил военную и разведывательную помощь Украине.

Вторая встреча Трампа и Зеленского состоялась 26 апреля в Ватикане на похоронах папы римского Франциска. Она прошла намного более успешно, как писали СМИ, президенту Украины удалось убедить Трампа занять более жесткую позицию по отношению к России. После этого Трамп действительно стал чаще публично критиковать действия Москвы.

С президентом РФ Владимиром Путиным Трамп до сих пор с момента возвращения в Белый дом ни разу не встречался — но они пять раз говорили по телефону, в последний раз это произошло 14 июня. Тогда впервые основной темой разговора стала не российско-украинская война, а атака Израиля на Иран.

Зеленский ранее неоднократно выражал недовольство улучшением отношений между США и Россией в последние месяцы на фоне продолжающейся войны. Так, 12 июня президент Украины назвал «неприятным фактом» официальное поздравление, которое Госдепартамент США направил россиянам ко Дню России. Он отметил, что воспринимает «не с большим позитивом, когда люди хотят отнять независимость у Украины, а наша партнерская страна — Соединенные Штаты — их поздравляет с таким днем [российской независимости]».

В интервью американскому телеканалу Newsmax, которое было опубликовано 14 июня, Зеленский охарактеризовал диалог Москвы и Вашингтона как «очень теплую беседу» и выразил мнение, что «Путин не хочет закончить войну и в конце концов он обманет Трампа».

Россия

Евросоюз откладывает отказ от российского ядерного топлива

Планы Евросоюза по отказу от российского ядерного топлива отложены на более поздний срок, пишет The Financial Times.

В планах Еврокомиссии отказаться от российской продукции к 2030-м годам, однако в документе, который был опубликован 13 июня, Еврокомиссия предупредила, что для построения внутренних цепочек поставок потребуются инвестиции в размере 241 миллиарда евро.

Как отмечает FT, доля ядерного топлива в общем объеме закупок российских энергоносителей Евросоюзом относительно невелика — из 22 миллиардов евро, которые Россия получила от ЕС в 2024 году, лишь 700 миллионов (менее 4%) пришлось на ядерное топливо. Однако при этом именно от импорта ядерного топлива Евросоюзу отказаться сложнее всего — как отмечают источники FT, если Москва внезапно прекратит поставки, риск для энергетической безопасности ЕС будет «огромным».

Сейчас в ЕС работает 101 реактор, из которых 19 — советские водо-водяные энергетические реакторы, которые находятся в Венгрии, Словакии, Чехии, Болгарии и Финляндии. Эти страны выражают «сильное противодействие» планам по отказу от российских поставок, отмечает FT. Россия обеспечивает 20-25% Евросоюза в поставках природного, переработанного и обогащенного урана.

В 2022 году ЕС начал работу над диверсификацией источников поставок ядерного топлива, увеличив закупки в таких странах как Казахстан, Канада, Нигер.

США запретили импорт российского урана до 2040 года. Однако при этом в Вашингтоне фактически ввели отсрочку на действие этого решения — до января 2028 года министерство энергетики по согласованию с другими ведомствами может выдавать разрешения на закупку российского урана при отсутствии других источников поставок. В Канаде импорт российского ядерного топлива полностью запрещен, а Великобритания установила 35-процентную пошлину на обогащенный уран из РФ.

Война глазами читателей «Медузы»

Ольга (Москва). Спустя три года я отказалась от некоторых чувств. Как удаляют раковую опухоль, я удалила эти чувства, чтобы они не разъедали мою душу и мое тело и в итоге не сгубили меня совсем. Самое неприятное то, что нас заставляют испытывать эмоции, которые испытывать совершенно не хочется. Гордость — когда реально стыдно, торжество — когда хочется плакать, ненависть — когда совершенно безразлично или страх — когда уже нет сил бояться. И если ты будешь испытывать неправильные эмоции, то рискуешь отправиться лес валить. Уехать я не смогу — здесь мои родные, старики, мой дом, моя работа. Что я буду делать в чужой стране, на что жить, кому я там нужна? Мне 50 лет, я живу от зарплаты до зарплаты, я не знаю иностранных языков — и начинать все сначала нет ни сил, ни средств.

Чтобы жить здесь со всем этим, мне пришлось удалить чувство вины — я не могу отвечать за то, что я не могу изменить. Удалить чувство любви к родине — родина никак не связана с паспортом, это понятие абстрактное и не имеет границ. Сильно сократить чувство эмпатии — мне совершенно безразличны проблемы людей, которые поддерживают войну, проблемы общества, которое поддерживает войну. Волонтерство, благотворительность — это больше не ко мне. Кошечек, собачек пожалею, кину денежку, людей — нет. Вот так и живу, как инвалид с удаленными органами, только с удаленными чувствами.

Есть еще одна боль — сын призывного возраста. Пока учеба. Дальше — не знаю, как. Если этот кошмар не закончится — либо откупаться, либо выпихивать за границу. Коплю для этого деньги.

Общаюсь с людьми, которые понимают. Их много, все ждут окончания этого ужаса, возврата к нормальной жизни, но с самого начала было понимание, что такие вещи просто так не заканчиваются. Есть и такие, кто говорит: «Война — это, конечно, плохо, но зачем они на нас полезли?» Или: «Война — это плохо, но раз страна воюет, надо быть за наших, а после разберемся». С такими не общаюсь. Я без вас — вы без меня. Мама общается с родственниками из Украины. Ничего, вроде за нелюдей нас не считают, и на том спасибо. Как ни странно, все-таки надеюсь на то, что получится дожить до перемен, поэтому стараюсь себя беречь.

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