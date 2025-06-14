Путин и Трамп обсудили по телефону «опасное обострение на Ближнем Востоке». Российский президент поздравил американского с днем рождения

Президенты США и России Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«В центре обмена мнениями, естественно, находилось опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке», — сказал Ушаков, отметив, что разговор продлился 50 минут.

По словам Ушакова, Трамп назвал ситуацию вокруг Израиля и Ирана «весьма тревожной». В ответ Путин заявил о готовности России выступить посредником между двумя странами, при этом осудив действия Израиля.

В ходе разговора Путин также подтвердил готовность продолжать переговоры с Украиной, «как условлено, после 22 июня».

Помимо этого, Путин поздравил Трампа с днем рождения. 14 июня президенту США исполнилось 79 лет.

В Белом доме разговор не комментировали.

Это пятый телефонный разговор Путина и Трампа с момента возвращения последнего в Белый дом. Все четыре предыдущих беседы были, в первую очередь, посвящены российско-украинской войне.

Последний до сих пор разговор Путина и Трампа состоялся 4 июня. Тогда они обсуждали итоги прошедших за два дня до этого переговоров в Стамбуле.