Война Тысяча двести восьмой день. В Киеве под удар ВС РФ попал офис Boeing. В Татарстане ВСУ атаковали производство дронов «Шахед»

Киев, 10 июня 2025 года Oleksii Filippov / AFP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Вооруженные силы РФ атаковали офис компании Boeing в Киеве

Российские военные нанесли удар по офису американской аэрокосмической компании Boeing в Киеве в ночь на 10 июня, сообщила 15 июня британская газета Financial Times, ссылаясь на слова шести источников и фотографии, которые ранее опубликовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. Газета отметила, что на снимках ГСЧС видны серьезные повреждения здания и спасатели, которые тушат пожар.

Офис Boeing расположен по адресу Глубочицкая улица, дом 4 — это Шевченковский район Киева. Снимки здания, которое находится по указанному адресу, появились в соцсетях ГСЧС и фотобанках. О том, что в Шевченковском районе под удар попал бизнес-центр, сообщал глава Киева Виталий Кличко.

ДСНС України ДСНС України

ДСНС України Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Двое сотрудников Boeing, три украинских чиновника и президент Американской торговой палаты Украины Энди Хандер заявили FT, что российский удар был «явно» направлен против американской компании, а ее офис стал одной из целей атаки.

Несмотря на то, что здание получило повреждения, в работе компании не произошло никаких сбоев, сообщил изданию заместитель генерального директора Boeing в Украине Андрей Корягин.

Официальный представитель Boeing отказался комментировать атаку, но отметил, что компания уделяет приоритетное внимание безопасности сотрудников и ни один из них не пострадал во время российского удара. Представитель компании, как пишет газета, высоко оценил «стойкость персонала, работающего в сложных и опасных условиях».

«Российские удары по американским компаниям в Украине — еще один пример того, что Путин пренебрегает мирными усилиями США. Тот факт, что Россия нацелена на американские компании, подчеркивает важность продолжения участия США — как в мирных усилиях, так и в обеспечении безопасности Украины и остальной Европы», — заявил FT министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Boeing — одна из самых известных американских компаний, представленных в Украине. Местное подразделение занимается инжинирингом и технической поддержкой. Компания наняла более тысячи сотрудников в Украине и в начале июня публиковала новые вакансии.

Boeing сотрудничает с украинской авиастроительной компанией «Антонов», в 2024 году они подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы изучить возможности сотрудничества в оборонных проектах. В начале 2025-го руководители Boeing встретились со своими коллегами из «Антонова» и министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить новые совместные проекты.

Как пишет Financial Times, удар ВС РФ по офису Boeing вызывает вопросы о том, может ли Россия расширить атаки на западные компании, которые имеют связи с оборонным и авиационным секторами Украины.

Россия

Украинские дроны атаковали Елабугу в Татарстане — там расположено производство ударных дронов «Шахед»

По меньшей мере один человек погиб и 13 получили ранения в результате атаки украинских беспилотников по Елабужскому району Татарстана, сообщил глава региона Рустам Минниханов.

По его словам, обломки сбитого беспилотника упали на здание контрольно-пропускного пункта на автомобильном заводе, на месте возник пожар, его быстро потушили. Минниханов отметил, что погиб сотрудник предприятия. Среди раненых один человек находится в тяжелом состоянии.

В соцсетях появилась видеозапись пожара на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане — там располагается производство ударных беспилотников типа «Шахед». «Медиазона» проанализировала запись и установила, что пожар произошел в районе корпусов автозаводов Aurus и «Соллерс».

На фоне атаки украинских дронов Росавиация на несколько часов вводила ограничения в аэропорту Казани, Нижнекамске и Ижевске. В это время в аэропорту Казани не смогли приземлиться 11 самолетов, в Ижевске — три, в Нижнекамске — один, лайнеры ушли на запасные аэродромы.

Война глазами читателей «Медузы»

Ольга (Лейпциг). Спустя три года с начала войны я испытываю ужасающее чувство бессилия и горечи. Мы все где-то не досмотрели, где-то были заняты своими мелкими делами, увлечены повседневным — и проглядели, допустили эту катастрофу.

Когда я читаю последние новости о передаче шести тысяч тел украинских военных, у меня не хватает слов, чтобы описать, что я чувствую. Это не абстрактная цифра. Это не строки в сводке. Это — люди. Реальные люди. У каждого была жизнь, семья, надежды, мечты. Эти люди не должны были погибнуть. Они должны были жить, смеяться, растить детей, быть рядом с теми, кто их любил. Но теперь их тела лежат в рефрижераторах, и на фотографиях — мешки, в которых они возвращаются домой. Шесть тысяч семей теперь живут с болью, которую невозможно унять. Эта цифра взрывает сознание. И при этом страшно осознавать, что эти шесть тысяч — лишь часть, капля в море жертв этой безумной войны. Войны, начавшейся по воле одного-единственного человека.

Я до сих пор не могу до конца понять, как это вообще стало возможным — в самом центре Европы, в XXI веке. И почему до сих пор никто не может это остановить. Каждый день, видя сводки и цифры, я вновь и вновь сталкиваюсь с чувством бессилия. Я не верю, что это вот-вот закончится. Я смотрю на происходящее в России, на новости, на принимаемые законы — и задаюсь вопросом: кто эти люди? почему они так себя ведут? откуда они вообще взялись?

Украинцы вызывают чувство гордости — за стойкость, за мужество, которое они сохраняют, несмотря ни на что.

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что происходило накануне

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что происходило накануне

Война Тысяча двести седьмой день. Россия и Украина начали санитарные обмены

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