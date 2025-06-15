Украинские беспилотники атаковали Татарстан. Два человека погибли, 12 ранены
Обновление. Умер один из пострадавших при атаке в Татарстане, сообщает РИА Новости, ссылаясь на власти. Генштаб ВСУ в то же время подтвердил, что украинские беспилотники атаковали мощности по производству российских ударных дронов в Елабуге в Татарстане. В Генштабе заявили, что средства поражения «достигли района цели», результаты уточняются.
По меньшей мере один человек погиб и 13 получили ранения в результате атаки украинских беспилотников по Татарстану, сообщил глава региона Рустам Минниханов. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.
По словам главы Татарстана, «при ликвидации БПЛА» обломки аппарата упали на здание контрольно-пропускного пункта на автомобильном заводе в Елабужском районе. На месте возник пожар, его быстро потушили.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись пожара, произошедшего на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Судя по записи, писала «Медиазона», пожар произошел в районе корпусов автозаводов Aurus и «Соллерс».
Росавиация на фоне атаки вводила ограничения в аэропорту Казани, Нижнекамске и Ижевске.
В особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане располагается производство ударных беспилотников типа «Шахед».