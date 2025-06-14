Война Тысяча двести седьмой день. Россия и Украина начали санитарные обмены

Украинский военнослужащий разговаривает по телефону сразу после освобождения. 14 июня 2025 года AFP / Scanpix / LETA

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Мир

Россия и Украина начали процесс бессрочных санитарных обменов, в рамках которых стороны передают друг другу раненых без каких-либо предварительных условий и согласований. Об этом со ссылкой на источники одновременно сообщили российские агентства ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс».

Каких-либо деталей проводимых обменов источники не привели. Украинская сторона начало санитарных обменов не подтверждала.

Официально стороны сообщили лишь о том, что сегодня был совершен уже четвертый за неделю обмен пленными.

Среди вернувшихся на родину украинцев — военные, бойцы Нацгвардии, погранслужбы и Государственной специальной службы транспорта. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, среди них много тех, кто был в плену еще с 2022 года. Большинство из освобожденных — офицеры. Сколько именно человек были обменяны, не уточняется.

Факт обмена также подтвердило Минобороны России. Ведомство тоже не уточнило, сколько россиян возвращаются на родину, лишь отметив, что сейчас они находятся в Беларуси, откуда скоро будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

Помимо этого, российская сторона сегодня передала Украине тела 1200 погибших военных. Как сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, в ближайшее время будут проведены необходимые экспертизы и идентификация репатриированных тел.

Источник ТАСС сообщил, что Украина со своей стороны не передала России ни одного тела. С начала недели это уже третий раз, когда РФ передает тела украинских погибших — всего было передано более 3600 тел. За это же время украинская сторона вернула РФ лишь 27 тел погибших.

О серии обменов пленными и телами погибших стороны договорились в Стамбуле 2 июня. Во-первых, была достигнута договоренность об обмене тяжелобольными и тяжелоранеными военнопленными, а также теми, кто младше 25 лет — по формуле «всех на всех». Во-вторых, стороны договорились обменяться телами погибших — 6000 на 6000 тел.

Третьей договоренностью стали санитарные обмены. Стороны договорились создать постоянные медицинские комиссии, на основании заключений которых будут формироваться списки тяжелораненых пленных, после чего этих пленных будут обменивать в регулярном режиме, «не дожидаясь политических решений».

Война глазами читателей «Медузы»

В этом письме есть мат.

Максим (РФ). Спасибо «Медузе» за эту рубрику, я жадно вчитываюсь в людей, и каждый раз хочется написать что-то свое, но… я не знаю, что написать. Хотя нет, впрочем, знаю. Я хочу обратиться ко всем, кто остается в РФ по финансовым или иным причинам, и кто против войны.

Я вас обнимаю, ребята. Наши чувства сегодня вообще никого не интересуют, мы максимально уничтожены, но даже не имеем права заявить об этом. Украинцы нас ненавидят за цвет паспорта. Россияне — большая их часть — нас ненавидят за мировоззрение. И плюс я недавно узнал, что нас ненавидят еще и эмигрировавшие — это была отдельная новая боль, но я ее познал. Оказалось, что если «я не уехал, значит меня все устраивает». И вообще «пошел нахуй со своими болями, у нас теперь новая жизнь, чтоб вы там все сгнили, твари!»

Суммарно, меня ненавидят примерно все […]. При этом я типа вообще-то не виноват ни в чем, я с 2009 года против этой системы, а признавать человека виновным по принципу национальности — мы вроде как проходили это все. Надо же как вышло: вроде всю жизнь хотел быть хорошим человеком — а оказался кругом виноватым. .

Обнимаю вас, ребята, все, кто против войны и остается в РФ. Пожалуйста, не прыгайте с крыш, не спивайтесь, не делайте ничего с собой и с другими. Я вас люблю. Всех вас люблю, вы — лучшие, вы — свет.

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«Медуза»