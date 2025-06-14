Россия передала Украине еще 1200 тел погибших украинских военных, сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В ближайшее время, заявили в штабе, будут проведены необходимые экспертизы и идентификация репатриированных тел.

Украина, сообщил источник ТАСС, в свою очередь, не передала России ни одного тела.

О возвращении на родину тел погибших военных Россия и Украина договорились на переговорах в Стамбуле. Сообщалось, что стороны передадут друг другу по 6000 тел.

Ранее Россия передала Украине в два этапа более 2400 тел погибших. Украина вернула России тела 27 военных.