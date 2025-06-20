Россия и Украина провели новый обмен военнопленными. Сколько человек в нем участвовали, не сообщается

Министерство обороны России 20 июня сообщило о новом этапе обмена военнопленными с Украиной.

«В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми второго июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — заявили в ведомстве.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт обмена. По его словам, военные, которых передали Киеву, находились в плену более двух лет. «Это защитники Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины и Черниговщины. Воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Пограничной службы», — уточнил Зеленский.

Сколько человек получила Москва и сколько были возвращены Киеву, в сообщениях сторон не уточняется.

Состоявшийся обмен пленными был паритетным, заявил источник РБК среди российских переговорщиков. По его словам, 20 июня также продолжились «санитарные обмены ранеными».

Представители России и Украины на переговорах в Стамбуле в начале июня договорились обменяться тяжелоранеными военными и пленными в возрасте от 18 до 25 лет, а также передать друг другу тела погибших на войне солдат.

Обмен телами погибших проходил в несколько этапов с 11 по 16 июня. Всего в рамках репатриационных мероприятий Украина получила 6057 тел погибших (по версии РФ, 6060 тел), Россия — 78 тел.

9 июня Россия и Украина провели обмен военнопленными в возрасте до 25 лет, 10 и 12 июня состоялись раунды обмена, в которые были включены тяжелораненые.

Как сообщали российские госагентства, в середине июня стороны также начали процесс бессрочных санитарных обменов, в рамках которых стороны передают друг другу раненых без каких-либо предварительных условий и согласований. Детали этих обменов не раскрывались.

19 июня Россия и Украина также провели обмен военнопленными в рамках Стамбульских договоренностей. Сколько человек участвовали в этом этапе, не сообщалось.