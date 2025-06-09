Россия и Украина начали обмен военнопленными, которым меньше 25 лет
Россия и Украина провели обмен военнопленными в возрасте до 25 лет, заявляет Минобороны РФ.
Первая группа этих российских военнослужащих вернулась из Украины 9 июня и сейчас находится на территории Беларуси. «Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении военного министерства.
Сколько именно военнопленных участвовали в обмене с обеих сторон, не уточняется. Телеканал «Звезда» Минобороны РФ опубликовал видео с освобожденными россиянами.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало обмена военнопленными, который, по его словам, продлится в несколько этапов в ближайшие дни.
«Среди категорий возвращаемых сейчас — раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет. Процесс достаточно сложен, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически каждый день», — написал он в своем телеграм-канале, сопроводив пост фотографиями освобожденных украинцев.
Россия и Украина провели второй раунд прямых переговоров в Стамбуле 2 июня. По итогам Москва пообещала передать Киеву шесть тысяч тел погибших на войне украинских военных. Стороны также договорились провести новый обмен военнопленными — тяжелоранеными военными, а также пленными в возрасте от 18 до 25 лет.
Предполагалось, что процедура обмена телами погибших военных будет запущена в минувшие выходные, 7-8 июня. Однако обе стороны обвинили друг друга в срыве предварительных договоренностей.