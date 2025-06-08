Война Тысяча двести первый день. Россия продолжает ждать Украину в месте обмена и демонстрирует журналистам тела погибших в рефрижераторах
«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.
Россия
Российская сторона продолжает ждать украинскую для обмена — Москва позвала журналистов и показала им рефрижератор с телами погибших. Киев заявил, что репатриация тел запланирована на следующую неделю
После того, как 7 июня не состоялся обмен военнопленными, российская сторона привезла к месту, где он должен был произойти, рефрижераторы с телами погибших украинцев — и показала их приглашенным туда же журналистам.
Накануне глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что украинская сторона не прибыла на место обмена и «неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными». В украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными ответили, что дата репатриации тел не была согласована, а российская сторона «прибегла к односторонним действиям» — и призвали «прекратить грязные игры».
8 июня РИА Новости опубликовало видео того, как перед журналистами, которых пригласили на место предполагаемого обмена, открывают рефрижератор с телами погибших. В числе приглашенных, судя по фотографиям, были корреспонденты телеканала «Звезда», «Известий», Первого канала, а также несколько иностранных журналистов — в частности, арабские Al Mayadeen и Al Araby TV. Там же выступил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, заявивший, что российская сторона «в точном соответствии» с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, доставила в район обмена первую партию погибших украинских военных — 1212 тел.
По словам Зорина, многие из погибших, опознаны, и все они идентифицированы как украинские военные. В ближайшее время, добавил Зорин, начинают двигаться и репатриационные поезда, в которых также находятся тела украинских военных. Всего Россия пообещала Украине вернуть более шести тысяч погибших. «Есть сигналы о том, что якобы акция [по возвращению тел] будет перенесена на следующую неделю, мы ждем официально уведомления по известному украинской стороне каналу», — заключил Зорин.
Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Киев сталкивается с «информационным давлением и попытками единолично диктовать параметры обменного процесса». По его словам, начало репатриационных мероприятий запланировано на следующую неделю, о чем уполномоченные были проинформированы еще во вторник, 3 июня. «Особенно цинично звучат попытки некоторых российских пропагандистов спекулировать на горе человеческом, к которому они сами же и причастны», — добавил Буданов.
Война глазами читателей «Медузы»
Александр (ранее — Москва, сейчас — заграница). Какие чувства вызывает война? Кажется, их место и время закончилось где-то спустя месяц с ее начала. Уже на тот момент это стало сложно воспринимать иначе, чем поток чисел. После стало и вовсе невозможно. А сейчас уже третий год не происходит ничего глобально нового […]. Обстреляли Харьков/Белгород? Уже стандартный фон. Подорвали где-то мосты? Их и в 2022-м подрывали. Недавняя атака по аэродромам? Ну были же атаки по стратегической авиации еще в 2022-м. Да, ближе. Да, не тот масштаб. Но это же количественное отличие, а не качественное.
Скорое завершение войны? Я скорее поставил бы на обратное. Потому что ну кто ее может завершить? Украина со своей стороны — нет. РФ? А есть ли у РФ реалистичные причины завершать войну? Ну закончатся добровольцы за разумную сумму. Значит, пора будет расчехлить принятые в 2022-2023 законы [о мобилизации]. Среди военных недовольство? Ну так пример Пригожина показал — главное, вовремя убрать лидера. Недовольные солдаты сами по себе не представляют опасности. Не видно какого-то потенциала для неуправляемости, который мог бы пугать.
Влияние на меня? Как ни странно — встряхнуло и заставило улучшить некоторые условия. Хотя я бы предпочел старые условия и отсутствие войны […]. Отношение к России? Сейчас мне сложно осознавать смысл вопроса. Потому что сложно иметь отношение к тому, что сейчас видишь чисто механически. Есть какая-то система. Она работает. Она вроде бы даже учится на своих ошибках — учится лучше подавлять потенциально не контролируемое. Влияние на нее отсутствует, мы проиграли эту борьбу еще давно, когда не занялись собственной пропагандой — и не заимели идей, которые можно продать. […] В общем, вопрос такой же странный, как отношение к едущему по полю автоматическому комбайну. Оно просто работает так, всё. Комбайн, конечно, состоит из людей, да и топливо его тоже люди — но пока он работает.
Отношение к Украине? Мое уважение. В принципе, это не изменилось. К миру? Я и так был достаточно циничен, а теперь количество очевидно не связанных последовательной логикой действий […] показывает, что одного цинизма было недостаточно. Надо находить что-то хуже. Я в процессе.