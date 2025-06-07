Война Тысяча двухсотый день. Россия нанесла массированный удар по Харькову. Мединский заявил, что Киев задерживает обмен телами погибших военных

Жилой дом в Харькове, поврежденный из-за удара российского беспилотника, 7 июня 2025 года Vitalii Hnidyi / Reuters / Scanpix / LETA

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Россия нанесла крупнейший удар по Харькову за все время войны

Вооруженные силы РФ вторую ночь подряд атаковали регионы Украины ракетами и дронами. Одной из главных целей ВС РФ в ночь на 7 июня стал Харьков. Россия нанесла массированный удар по городу, применив 48 беспилотников, пять авиационных бомб, четыре реактивных снаряда и три ракеты, сообщил начальник областной администрации Олег Синегубов. Это самая мощная атака за все время полномасштабной войны, заявил глава Харькова Игорь Терехов.

В результате попадания беспилотника значительные повреждения получил девятиэтажный жилой дом в Основянском районе Харькова. Из-за атаки произошел пожар в 12 квартирах на седьмом, восьмом и девятом этажах, общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Из-под завалов извлекли пострадавшую мирную жительницу.

Жилой дом в Харькове, поврежденный в результате удара российского беспилотника, 7 июня 2025 года Vitalii Hnidyi / Reuters / Scanpix / LETA Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA

По информации украинских властей, в результате атаки на территории гражданского предприятия в Харькове произошел крупный пожар на площади 10 тысяч квадратных метров. Как сообщил глава областной администрации, предприятие атаковали, применив 40 дронов, четыре авиабомбы и одну ракету. Зафиксировано попадание в четыре цеха. Под завалами могут находиться люди, по данным областной прокуратуры, предположительно, заблокированы шесть человек.

Предприятие в Харькове после российской атаки Sergey Bobok / AFP / Scanpix / LETA

Пожар на заводе в Харькове после российского удара Sergey Bobok / AFP / Scanpix / LETA

Всего, по информации областной администрации, в результате удара по Харькову повреждены два многоквартирных дома, два частных дома, два предприятия, два автомобиля, административное здание и детская музыкальная школа.

По последним данным, в Харькове погибли три человека, ранения получил 21 человек, в том числе младенец и 14-летняя девочка. В Купянске Харьковской области при обстреле ранен 64-летний мирный житель.

В Днепре, по информации украинских властей, в результате российской атаки повреждены инфраструктура, предприятие, учебное заведение, гаражи и автомобили, в многоэтажных домах выбиты окна, пострадали две мирные жительницы. В Херсоне в результате обстрела повреждены два многоэтажных дома, погибли два мирных жителя — супружеская пара.

Всего, как сообщили в Воздушных силах ВСУ, российские военные за ночь применили 206 беспилотников и девять ракет: шесть авиационных ракет Х-59/69, две баллистические ракеты, выпущенные из комплекса «Искандер-М», и одну крылатую, выпущенную из комплекса «Искандер-К». По данным ВСУ, украинские военные сбили или перехватили 167 беспилотников, а также сбили семь ракет: шесть авиационных и одну крылатую.

В Министерстве обороны РФ заявили, что российские военные в ночь на 7 июня атаковали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цеха сборки ударных беспилотников, пункты технического обслуживания, ремонта вооружения и военной техники, а также склады боеприпасов ВСУ. «Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщила российская сторона.

Россия заявила, что Украина перенесла обмен военнопленными и телами погибших солдат. В Киеве обвинили Москву в «манипуляциях»

Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий делегацию России на переговоров с Украиной об урегулировании войны, утверждает, что украинская сторона «неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными».

Стороны договорились об этом обмене в ходе второго раунда переговоров, прошедшего в Стамбуле 2 июня. По словам Мединского, Россия 6 июня «приступила к реализации гуманитарной акции» по передаче Украине первых тел погибших украинских военных. Глава российской делегации рассказал, что в район обмена в рефрижераторах привезли «первую партию замороженных тел солдат ВСУ», всего 1212 из шести тысяч тел. Остальные тела еще направляются к месту, рассказал Мединский.

Помощник президента РФ заявил, что группа украинских переговорщиков «почему-то даже не прибыла на место обмена». По словам Мединского, называются разные причины задержки, «и довольно странные». О чем речь, он не уточнил. Мединский призвал Украину «четко соблюдать график и все достигнутые договоренности, немедленно приступить к обмену».

Помощник российского президента также сообщил, что Россия передала Украине первый список из 640 военнопленных для обмена.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в ответ на заявление Мединского призвал российскую сторону «прекратить грязные игры и вернуться к конструктивной работе», чтобы в ближайшие дни выполнить договоренности двух стран.

Комментируя репатриацию тел, украинский штаб заявил, что стороны ранее договорились об обмене телами погибших, но не определили дату, когда проведут его. «Вместо последовательного выполнения согласованного алгоритма, российская сторона прибегла к односторонним действиям, которые не были согласованы в рамках совместного процесса», — заявили в штабе.

Говоря об обмене пленными, штаб сообщил, что Украина направила России списки, в которые в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, вошли «тяжело раненые, тяжело больные, по формуле „всех на всех“, а также молодые военнослужащие». При этом Россия, как заявили в штабе, «передала другие списки, которые не соответствуют согласованному подходу». «Украина предоставила соответствующие комментарии, и сейчас следующий шаг ожидается от российской стороны», — добавили в штабе.

Украинский Координационный штаб заявил, что «вместо конструктивного диалога мы снова сталкиваемся с манипуляциями и попытками использовать чувствительные гуманитарные темы в информационных целях».

Источник «РБК-Украина», информированный о процессе подготовки обмена, заявил, что Россия «пытается давить на переговорную группу» Украины. «Обмен готовится, а любые подробности могут очень сильно повлиять на это. Это чувствительный вопрос», — сказал собеседник издания.

Обновление. Вечером 7 июня представитель российских переговорщиков генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что обмен телами погибших в субботу не состоялся. «К сожалению, с украинской стороны на контакт на нас сегодня никто не вышел, акция не состоялась», — заявил он, стоя на фоне рефрижератора с телами погибших украинских военных. По его словам, Россия ждет от Украины официальных уведомлений о том, что обмен перенесен на следующую неделю.

Накануне Z-каналы заявили, что Украина сорвала обмен телами погибших военных. В украинском Координационном штабе тогда заявили, что подготовка к обмену продолжается.

Война глазами читателей «Медузы»

Валерий (Волчанск). От моего города сейчас ничего не осталось. Закончится война или нет, для меня ничего не поменяется, ехать мне не-ку-да.

Осенью 2022 года я выехал на машине в Шебекино за бензином и покупками. С собой было две купюры по пять тысяч рублей, паспорт и больше ничего. А обратно уже не заехал, потому что было отступление [российской армии] из Волчанска, и через границу в ту сторону уже не пускали. Я в шортах, за рулем, с собой немного рублей и все. Подошел к ментам, спросил, что мне делать — сказали ехать в . Я пожил там пару дней, отправили в другую область, тоже в ПВР. Поехал на машине, бензин залил на последние. Холодно, а у меня даже штанов и куртки нет. В ПВР ухватился за пацана волонтера — они кому-то что-то привезли — прошу: «Брат, хотя бы штаны мне пришлите, куртку старую, что угодно». Через неделю другие девочки привезли целый пакет, кто-то специально на меня собрал разное, даже трусов положили туда новых, хотя я не просил.

В России у меня бывшая жена, расстались мы плохо, не общались, но тут связались, и она тоже помогла — [они с ее новым мужем] нашли мне работу, дали пожить у себя несколько дней, пока я искал жилье, одолжили денег на аренду до первой зарплаты.

Соседи из Волчанска сначала смотрели за моей квартирой, потом сказали: «Если ты не предатель, приезжай сейчас сюда и живи тут. А кто в РФ живет, те предатели». Хотя эти соседи успели себе первыми русские паспорта сделать, пока город был под русскими, а я не успел. Потом стали гадости писать, потом прислали видео, где мужика из Купянска убивают за то, что сотрудничал с русскими. Сказали, со мной будет так же. Потом в какую-то базу мой телеграм слили, типа я предатель, мне стали писать незнакомые всякую мерзость, угрозы, оскорбления.

И получается, что там, где я враг, мне хотя бы все помогают, даже бывшая жена (а мы, когда расстались, чуть ли не смерти друг другу желали). А с родины пишут только гадости и оскорбления. Я на это смотрю и не понимаю, кто я, чей я, с кем я. Ничего не осталось, война все забрала.

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