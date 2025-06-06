Война Тысяча сто девяносто девятый день. Трамп после операции «Паутина» обдумывает прекращение помощи Киеву. Россия запустила по Украине более 400 дронов и 40 ракет

Пожар после удара российского дрона по Киеву. 6 июня 2025 Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

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Мир

Белый дом после удара украинских дронов по российским аэродромам начал обсуждать отказ от поддержки Киева, пишет The Atlantic

Президента США Дональда Трампа впечатлила операция СБУ «Паутина», в ходе которой дроны атаковали российские военные аэродромы, но одновременно и вызвала его гнев, сообщает The Atlantic со ссылкой на источники в американской администрации. Трамп, заявили собеседники издания, недоволен тем, что власти Украины своими действиями могут спровоцировать дальнейшее обострение конфликта. Трамп считает, что вместо показных операций президенту Украины Владимиру Зеленскому следует сосредоточиться на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле.

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После операции «Паутина», пишет The Atlantic, в Белом доме вновь началась дискуссия о том, «следует ли Соединенным Штатам отказаться от Украины». С момента вступления Трампа в должность президента, отмечает издание, США пока так и не приняли решение о новой военной помощи Украине, а поставки вооружений, одобренные предыдущей администрацией, даже временно приостанавливались.

О том, что в Белом доме считают, что удар украинских дронов по российским военным аэродромам может привести к дальнейшему обострению конфликта и свести на нет мирные усилия Трампа, ранее писал Axios.

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог также говорил, что Украина провела «очень смелую атаку» против российских военных аэродромов, однако это повышает риск эскалации конфликта.

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Украина

ВС РФ нанесли по Украине массированный удар дронами и ракетами

Армия РФ в ночь на 6 июня запустила по территории Украины более 400 дронов и более 40 ракет разных типов, заявило командование Воздушных сил ВСУ. 199 дронов были сбиты, еще 169 были потеряны или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили украинские военные. Также, по данным командования Воздушных сил ВСУ, были сбиты четыре баллистические ракеты «Искандер-М», еще две были «локационно потеряны», перехвачены 30 крылатых ракет Х-101 и две крылатые ракеты «Искандер-К».

Под российский удар, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, попали Волынская, Львовская, Тернопольская, Киевская, Сумская, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области. Пострадали 49 человек. В Киеве погибли три человека — сотрудники ГСЧС Украины, ликвидировавшие последствия российского удара.

Последствия удара по Киеву

Дом, поврежденный в результате атаки российских беспилотников. Киев, 6 июня 2025 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA Одна из квартир в жилом доме, пострадавшем в результате атаки дрона. Киев, 6 июня 2025 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Киев, 6 июня 2025 года Reuters / Scanpix / LETA Жители Киева укрываются в метро во время атаки дронов утром 6 июня 2025 года Dan Bashakov / AP / Scanpix / LETA

Минобороны РФ заявило, что «в ответ на террористические акты» нанесло по Украине удар «высокоточным оружием» и дронами. Целями, говорится в распространенном военным ведомством РФ сообщении, были «конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цеха сборки ударных беспилотников, центры подготовки летного состава, а также складам вооружения и военной техники ВСУ». «Все назначенные объекты поражены», — заявили в российском Минобороны.

Ранее СК РФ квалифицировал как теракты подрывы мостов в Курской и Брянской областях в ночь на 1 июня, а также взрыв на железной дороге в Воронежской области 5 июня.

Россия

Российские военные заявили о 174 сбитых украинских беспилотниках. Генштаб ВСУ сообщил об ударах по российским аэродромам Энгельс и Дягилево

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 6 июня силы ПВО сбили 174 украинских беспилотника в 12 российских регионах (в том числе в Саратовской и Рязанской областях), а также в аннексированном Крыму.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в Энгельсе украинские дроны попали в жилой комплекс на улице Тельмана. Также, по его словам, в результате атаки в Энгельсе загорелось «одно из промышленных предприятий». Рязанский губернатор Павел Малков заявил, что ночью над областью были сбиты беспилотники. Подробностей он не привел, добавив лишь, что пострадавших нет, а материальный ущерб оценивается.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные нанесли удары по аэродрому Энгельс в Саратовской области и по аэродрому Дягилево в Рязанской области.

В Саратовской области, по словам украинских военных, «подтверждены многочисленные попадания как минимум в три резервуара с горюче-смазочными материалами с последующим возгоранием и масштабным пожаром на объекте». В районе Дягилево возник пожар, результаты удара по этому аэродрому уточняются, добавили в Генштабе.

«Силы обороны Украины нанесли удар на опережение. Накануне массированного вражеского обстрела были поражены аэродромы базирования авиации противника и другие важные военные объекты», — говорится в заявлении украинского Генштаба.

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Алена (Сумы). Честно говоря, касательно новых переговоров [2 июня] не было особых иллюзий, но все же какая-то надежда была. Но как только прочитала в воскресенье опубликованный меморандум Украины, сразу стало понятно, что ждать вообще нечего, еще и на фоне «Паутины». Уже понятно, что готовность к настоящим переговорам появится только тогда, когда обе стороны будут понимать бесперспективность продолжения войны на поле боя. Но если от врага не ждешь особого стремления к прекращению огня, особенно с учетом продвижения последних недель, то от руководства своей страны все же надеешься увидеть хоть какие-то разумные, пусть и компромиссные шаги к миру.

В прошлом году я с ужасом наблюдала за оккупацией (все-таки иначе не назвать) части соседней Курской области с мирными жителями, теперь новости о подорванных мостах и сошедших с рельс поездов, в которых были дети. За всем этим всегда следует еще более ужасающий ответ, за который приходится платить простым людям, которые будто уже потеряли надежду на хоть какой-то мир. От этого еще сильнее опускаются руки, когда читаешь последние новости. Спустя три года нужно признать, что невозможно достигнуть прочного мира без учета условий более сильного противника, и что в конечном счете все равно придется идти на уступки. Я считаю, что не признавать таких очевидных вещей — преступление против собственного народа. Просто страшно думать, сколько жизней для этого еще потребуется, и что для нас это может быть уже слишком поздно.

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