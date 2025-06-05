«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

В Черниговской области после российского удара погибла семья спасателя, приехавшего тушить пожар в своем доме

Пять человек, в том числе годовалый младенец, погибли и восемь человек получили ранения в результате удара российских беспилотников по городу Прилуки в Черниговской области в ночь на 5 июня, сообщили в Государственной службе по ЧС Украины. Город атаковали шесть ударных беспилотников, рассказал глава областной военной администрации Вячеслав Чаус. В результате попаданий БПЛА возникли масштабные пожары в жилом секторе, сгорели два жилых дома, два гаража, одна хозяйственная постройка и автомобиль.

На месте пожара в Прилуках 5 июня 2025 года ГСЧС Украины / AP / Scanpix / LETA ГСЧС Украины / AP / Scanpix / LETA

Беспилотник «Шахед» попал в дом начальника местной пожарной части, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. Пожарный вместе с другими спасателями «прибыл ликвидировать последствия прямо к своему дому», рассказал президент Украины Владимир Зеленский. В результате атаки погибли 46-летняя жена спасателя, дочь 1998 года рождения, работавшая в полиции, и годовалый внук. Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших.

Прилуки ГСЧС Украины

Российские военные ночью также атаковали Харьков. Под удар попали два жилых района, сообщили в МВД Украины. В результате атаки пострадали 19 человек, в том числе четверо детей в возрасте 7, 9 и 13 лет, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

В Одесской области под удар беспилотников попал Белгород-Днестровский район, сообщил начальник региональной администрации Олег Кипер. По его словам, в результате удара разрушены медицинское учреждение, центр творчества детей и молодежи, а также частично повреждено здание лицея. В этом случае никто не пострадал.

Всего за ночь Россия запустила по Украине 103 беспилотника и баллистическую ракету, выпущенную из комплекса «Искандер», сообщили в Воздушных силах ВСУ. Украинские военные сбили и подавили 74 дрона.

Одесская область после удара российских БПЛА ГСЧС Украины

Последствия удара в Харькове Oleksandr Magula / AFP / Scanpix / LETA Харьков Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

Владимир Зеленский после атаки российских войск на Украину призвал ввести санкции в отношении Москвы:

Россия постоянно пытается выторговать для себя время, чтобы продолжать убийства. Когда не чувствует от мира достаточно сильного осуждения и давления, убивает снова. <…> Это очередной массированный удар террористов — российских террористов, которые каждую ночь убивают наших людей. Это еще одна причина ввести максимальные санкции и давить всем вместе. Мы ожидаем действий от США, Европы, всех в мире, кто действительно может помочь изменить эти страшные обстоятельства. Сила имеет значение, и прекращение войны может произойти только благодаря силе. Нужно давить на Москву всеми доступными инструментами и шаг за шагом лишать ее возможности продолжать эту агрессию.

Мир

США решили не передавать Украине ключевую технологию для противодействия российским дронам

Администрация президента США решила перенаправить взрыватели для ракет, закупленные для Украины, подразделениям американских Военно-воздушных сил на Ближнем Востоке, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на уведомление, которое Пентагон в мае направил в конгресс.

Взрыватели для ракет предназначены для системы высокоточного оружия Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS). Соединенные Штаты предоставляют эту технологию Украине уже несколько лет, украинские военные используют ее в системе наземного пуска ракет класса «земля-воздух» для защиты от российских беспилотников.

В уведомлении Пентагона, переданном в конгресс, говорилось, что потребность американских вооруженных сил во взрывателях — это «срочный вопрос, определенный министром обороны». Решение американских военных вызвало обеспокоенность среди сторонников Украины в конгрессе: они заявили, что Пентагон не объяснил, как это скажется на обороне Украины и насколько взрыватели необходимы американским ВВС. Пентагон отказался от комментариев.

Бывший высокопоставленный чиновник Минобороны США Селеста Валландер сообщила, что взрыватели для ракет жизненно важны для того, чтобы обеспечивать многоуровневую противовоздушную оборону Украины. «Но существует также срочное требование защитить персонал и базы США на Ближнем Востоке от атак хуситов и, возможно, от иранских дронов», — заявила она.

Война глазами читателей «Медузы»

Надя. Я хочу обратиться ко всем тем, кто читает «Медузу» из России. Ко всем, кто пишет эти письма с мыслями о войне. Вы не одиноки. Таких, как вы, в России большинство. Их очень много, поверьте в это. Просто они молчат. А те, кто за войну, кричат очень громко и создают ощущение массовости. Не верьте опросам, не верьте официальной поддержке власти в России. Верьте здравому смыслу и Богу.

Помните слова Полумны Лавгуд в одном из фильмов о Гарри Поттере, когда он поделился с ней своим ощущением одиночества: «Я думаю, что это не так. Но на месте Волан-де-Морта я хотела бы, чтобы ты чувствовал себя одиноким. Просто потому, что, когда ты одинок, ты не представляешь угрозы…» Вы не одиноки. Вас просто убеждают в этом.

Вам восстанавливать эту страну. Вам чинить все, что сломано. Вам растить детей и внуков, когда все станет возвращаться к нормальной жизни. Берегите себя, берегите своих родных. Это просто надо пережить.

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