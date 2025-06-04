Война Тысяча сто девяносто седьмой день. США считают, что операция СБУ «Паутина» повышает риск эскалации. Зеленский делает перестановки в командовании ВСУ

Авиабаза «Белая» в Иркутской области после украинской атаки. 2 июня 2025 года Capella Space / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Серия перестановок в высшем военном командовании

Президент Украины Владимир Зеленский накануне вечером сообщил о нескольких перестановках в высшем военном командовании. В частности, Михаил Драпатый, до последнего времени командовавший Сухопутными войсками, назначен командующим Объединенными силами ВСУ. Это орган военного управления, который подчиняется Генштабу и отвечает за координацию между разными группировками войск при проведении крупных операций.

Драпатый несколько дней назад подал в отставку с поста главкома Сухопутных войск — после того, как российские военные нанесли ракетный удар по одному из учебных подразделений, в результате чего погибли 12 военнослужащих и более 60 получили ранения. «Мы не выиграем эту войну, если не построим армию, где честь — не слово, а действие. Где ответственность — не наказание, а основа доверия. Где каждый командир ежедневно отвечает — за приказ, за решение, за человека», — заявлял он.

3 июня Драпатый написал в фейсбуке, что поговорил с Зеленским и объяснил ему причины своего решения подать в отставку, а в ответ президент Украины предложил ему «сосредоточиться на главном — войне, фронте, победе». «Получил от президента задание. Я остаюсь в строю. На передовой. Там, где должен быть. Там, где могу больше всего», — сказал генерал.

Зеленский, комментируя назначение Драпатого главой Объединенными силами, сказал, что это сделано, чтобы тот «мог заниматься фронтом на 100%».

Одновремено Зеленский сменил командующих Сил беспилотных систем ВСУ и Десантно-штурмовых войск.

Силы беспилотных систем были созданы год назад — в Украине подчеркивали, что род войск, специализирующийся на дронах, появился «впервые в мировой истории». Его новым главой Зеленский назначил Роберта Бровди — 49-летнего бывшего бизнесмена, который в начале полномасштабного вторжения России в Украину вступил в тероборону, а позже создал специальное подразделение аэроразведки, которое первым в ВСУ стало специализироваться на использовании беспилотников для разведки и ударных операций.

Бывший командующий Сил беспилотных систем (он возглавлял этот род войск с момента создания) Вадим Сухаревский назначен заместителем командира оперативного командования «Восток». Сухаревский, комментируя свое увольнение, сказал, что его видение дальнейшего развития Сил беспилотных систем расходится с видением руководства.

Новым главой Десантно-штурмовых войск стал полковник Олег Апостол, который ранее возглавлял 95-ю отдельную десантно-штурмовую Полесскую бригаду. Она, в частности, принимала участие в операции ВСУ в Курской области с самого ее начала.

Мир

Кит Келлог: операция «Паутина» повышает риск эскалации

Накануне вечером в США впервые прокомментировали украинскую операцию «Паутина», в ходе которой были атакованы аэродромы со стратегическими бомбардировщиками ВС РФ.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Украина заранее не уведомляла президента Дональда Трампа об операции. Она не стала уточнять, как Трамп отнесся к происходящему, лишь отметив, что его позиция по поводу войны остается неизменной.

«Он остается оптимистичным в отношении прогресса, который мы видим», — сказала Ливитт, подчеркнув, что президент США «не хочет, чтобы эта война затягивалась».

Позже спецпосланник США по Украине Кит Келлог охарактеризовал атаку как «очень смелую», но выразил мнение, что она значительно повышает риск эскалации конфликта и что в результате таких операций этот риск может достичь «неприемлемого уровня».

«Когда вы атакуете часть национальной системы выживания противника, которая является его триадой, ядерной триадой, это означает, что ваш уровень риска повышается, потому что вы не знаете, как они ответят. Вы не уверены. И это именно то, что они сделали», — заявил Келлог.

Планирует ли Россия какой-либо ответ на операцию «Паутина», пока неясно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков лишь призвал дождаться выводов российского следствия и заявил, что Владимир Путин получал информацию об атаках «в режиме онлайн». Сам Путин публично на эту тему не высказывался.

Газета The New York Times писала, что американские чиновники ожидают «значительного ответа» России на операцию, но разведка пока не знает, куда он будет направлен. Bloomberg со ссылкой на источники в Москве, в свою очередь, писал, что произошедшее вызвало в Кремле «гнев и тревогу».

Война глазами читателей «Медузы»

Евгений. Недавно я видел видео с войны. Российские штурмовики берут в плен украинского солдата. Мужчине 58 лет. Он безоружен, просит пощады. Говорит, что у него есть дочка и внучка. Штурмовики какое-то время не знают, что с ним делать. А потом «обнуляют». Убивают. Просто. Спокойно. Как будто выкинули мусор. И продолжают болтать между собой, шутить. Убийство стало для них чем-то бытовым.

Больно. Стыдно. Противно. Я не могу этого принять. У меня в голове не укладывается, как можно вот так, глядя в глаза другому человеку, — взять и стереть его из жизни. А потом жить дальше. Есть, спать, звонить жене, выкладывать фото. А как теперь жить его дочке? Его внучке?

А потом эти теракты в Брянской и Курской областях. И мой бывший коллега из России, который знает о моих оппозиционных взглядах, пишет мне: «Ты что, оправдываешь теракт? Тебе не жалко детей?» Конечно, жалко. Дети всегда невиновны. Где бы они ни родились. В Донецке. В Белгороде. В Киеве. В Ашкелоне. В Газе. Гибель ребенка — это не «ответ», не «возмездие», не «симметричность». Это трагедия. Всегда.

Но я слышу президента Украины, который вместо соболезнований говорит, что русские должны почувствовать, каково это — нести потери. И мне тоже становится противно. Неужели боль другого — это повод для удовлетворения? Даже если ты прав. Даже если ты жертва. Разве потеря своего человеческого лица — это путь к победе?

Украина хочет мира. Так говорят. И вот — меморандум о переговорах. На украинском и английском. Без русской версии. Это не «ошибка». Это сознательный жест. Чтобы показать — диалог на русском невозможен. Принципиально. Но разве смысл мира — не в том, чтобы попытаться найти язык, даже если он тебе отвратителен? Чтобы попытаться остановить кровь, даже если для этого придется проглотить гордость? Не ради врага. Ради спасения людей. Все меньше и меньше получается различать стороны, все больше и больше они становятся одного цвета и запаха.

Поделитесь вашими мыслями о войне

«Медуза»