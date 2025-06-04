«Уровень риска значительно повышается». Кит Келлог заявил, что атака Украины на военные аэродромы России ведет к эскалации конфликта

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог заявил в интервью Fox News 3 июня, что Украина провела «очень смелую атаку» против российских военных аэродромов, однако это повышает риск эскалации конфликта.

«Уровень риска значительно повышается. Я имею в виду то, что произошло в эти выходные. Люди должны понимать, что речь идет о национальной безопасности. Когда вы атакуете часть национальной системы выживания противника, которая является его триадой, ядерной триадой, это означает, что ваш уровень риска повышается, потому что вы не знаете, как они ответят. Вы не уверены. И это именно то, что они сделали», — заявил Келлог.

И когда вы это делаете, становится совершенно ясно, что уровень риска повышается. И я думаю, что это именно то, чего мы пытаемся избежать.

Келлог добавил, что операция украинских спецслужб против российских аэродромов «показала, что Украина не сдается». По его мнению, уровень риска может быть повышен до «неприемлемого» уровня.

Служба безопасности Украины 1 июня провела операцию «Паутина», нацеленную против четырех военных аэродромов в регионах России. В атаке участвовали более 100 дронов, которые запустили из грузовиков, находившихся вблизи аэродромов. В ходе диверсии, как показали видеозаписи и спутниковые снимки, дроны уничтожили 10–13 самолетов на аэродромах в Иркутской и Мурманской областях. В СБУ, а также в Генштабе ВСУ заявили, что уничтожен 41 российский самолет.

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Сколько бомбардировщиков уничтожила Украина в рамках операции СБУ? Какие дроны использовались при атаке? И каким может быть ответ России? Отвечаем на главные вопросы об операции «Паутина»

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Сколько бомбардировщиков уничтожила Украина в рамках операции СБУ? Какие дроны использовались при атаке? И каким может быть ответ России? Отвечаем на главные вопросы об операции «Паутина»