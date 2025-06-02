Украинские беспилотники поразили минимум девять российских бомбардировщиков. После атаки в Челябинске обыскали склад, где хранили дроны Что известно об операции СБУ «Паутина» спустя сутки

Спецслужбы Украины 1 июня провели сложную диверсионную операцию «Паутина» в нескольких регионах России, атаковав четыре военных аэродрома с помощью дронов, которые туда привезли на фурах российские дальнобойщики. Согласно видеозаписям и спутниковым снимкам, под удар беспилотников попали самолеты, располагавшиеся на аэродромах в Иркутской и Мурманской областях. Рассказываем, что известно об атаке спустя сутки.

Украинские FPV-дроны 1 июня атаковали военные аэродромы Белая и Оленья в Иркутской и Мурманской областях соответственно в рамках операции Службы безопасности Украины (СБУ) под названием «Паутина». Беспилотники запустили из грузовиков, находившихся на трассах недалеко от военных объектов. Дроны были спрятаны в крышах модульных домов, которые перевозили фуры. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в операции участвовали 117 FPV-дронов. В СБУ утверждают, что беспилотники уничтожили 41 российский самолет, среди которых А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. По данным СБУ, помимо Иркутской и Мурманской областей, беспилотники атаковали аэродром Дягилево в Рязанской области и Иваново в Ивановской области. О последствиях в этих регионах не сообщалось. Также СБУ планировала атаковать военный аэродром Украинка в Амурской области, но атака сорвалась, предполагала «Медиазона», изучившая фотографию со схемой операции. В Минобороны РФ сообщили, что российские военные отразили атаки в Рязанской, Ивановской и Амурской областях, а в Мурманской и Иркутской областях загорелись «несколько единиц авиационной техники».

По оценкам OSINT-аналитиков, дроны уничтожили не менее девяти бомбардировщиков

В Иркутской области в результате атаки украинских FPV-дронов по военному аэродрому Белая уничтожены не менее шести самолетов стратегической авиации, следует из спутниковых снимков, которые в ночь на 2 июня распространил OSINT-аналитик Крис Биггерс. Он опубликовал два спутниковых снимка (1, 2), сделанных с помощью радара с синтезированной апертурой ( ), позволяющего получить изображение рельефа поверхности.

На одном снимке Биггерс выделил три уничтоженных бомбардировщика-ракетоносца Ту-95, а также один Ту-95, предположительно получивший повреждения. На этом же снимке присутствует кадр, где, по словам аналитика, изображен один уничтоженный сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22.

На втором снимке, по мнению Биггерса, показаны три Ту-22, которые предположительно уничтожены в результате атаки. Неясно, входит ли в это число Ту-22, присутствующий на первом снимке, визуально это разные объекты. При этом некоторые аналитики считают, что всего дроны на аэродроме Белая уничтожили три Ту-22, а не четыре. Сам Биггерс на момент публикации это не комментировал.

Точное число самолетов, уничтоженных или получивших повреждения на аэродроме Белая, неизвестно. За день до атаки, 31 мая, там находились 52 самолета стратегической авиации (39 Ту-22М3, шесть Ту-95МС и семь Ту-160), а также 30 истребителей МиГ-31, сообщал OSINT-проект AviVector.

OSINT-аналитики проанализировали видеозаписи, снятые после атаки на аэродром Оленья в Мурманской области, и пришли к выводу, что там уничтожены несколько стратегических бомбардировщиков. Пользователь соцсети X с ником Moklasen считает, что уничтожены три или четыре самолета. Пользователь MarcinRogowsk14 сообщил, что, по его мнению, уничтожены два Ту-95МС, а еще один поврежден, кроме того, уничтожен один военно-транспортный самолет Ан-12. Пользователь Intelschizo считает, что уничтожены пять Ту-95 (четыре точно, еще один — вероятно), а также один транспортный Ан-22.

По состоянию на 26 мая, согласно спутниковым снимкам, на аэродроме Оленья находились 11 Ту-95МС, 40 Ту-22М3 и пять Ан-12, писал проект AviVector.

Операция «Паутина». Дроны ВСУ атаковали военные аэродромы России Meduza

В Челябинске провели обыск на складе, откуда выехали фуры с беспилотниками, участвовавшими в операции «Паутина»

Следователи в рамках уголовного дела о «теракте» 1 июня провели обыск на складе, расположенном в промзоне Челябинска, сообщили российские телеграм-каналы, связанные с силовыми структурами, и местное издание 74.ru.

Обыск провели после того, как телеграм-канал «Война с фейками», близкий к Минобороны РФ, проанализировал фотографии склада, появившиеся в украинских медиа после атаки дронов, и определил, где находится помещение. На снимках оказался склад, расположенный в Челябинске по адресу Свердловский тракт, 28А. Похожие фотографии нашли в объявлениях об аренде склада (веб-архив).

Как обратила внимание «Медуза», склад расположен в четырех километрах от здания Управления ФСБ России по Челябинской области — президент Украины Владимир Зеленский говорил, что «„офис“ нашей операции на территории России находился прямо рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей».

В ходе обыска, как сообщили телеграм-каналы, следователи взяли пробы, чтобы найти следы взрывчатых веществ, и в ходе экспертизы обнаружили гексоген. Телеграм-канал Baza и издание «Ура.ру» сообщили, что следователи задержали тех, кто сдавал и снимал складские помещения. По данным телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», задержаны «все, кто имеет отношение к складу и сдаче его в аренду», а также арендаторы соседних помещений. При этом гражданин РФ, который арендовал склад, где хранили дроны, уехал из России в Казахстан, утверждает «ВЧК-ОГПУ».

Следователи допросили водителей фур, которые привезли дроны ВСУ к военным аэродромам. В розыск объявили владельца машин — уроженца Украины

Всего со склада в Челябинске выехали пять фур, в которых находились беспилотники, они направились в разные регионы России, сообщает «ВЧК-ОГПУ». По информации Baza, водители четырех автомобилей рассказали одну и ту же историю: их по отдельности наняли для перевозки каркасных домов в Иркутскую, Мурманскую, Рязанскую и Ивановскую области, во время движения их координировали по телефону и давали указания, где и в какое время нужно остановиться. Некоторые водители рассказали, что машины, на которых они везли груз, принадлежали некоему Артему, уроженцу Украины.

В розыск объявили 37-летнего Артема Тимофеева, сообщила в телеграм-канале администрация города Усть-Кут в Иркутской области (веб-архив). По ее данным, Тимофеев, «возможно, причастен к атаке беспилотными летательными аппаратами военного аэродрома Белая». В сообщении говорится, что Тимофеев — уроженец Донецка. После того как это сообщение привлекло внимание СМИ, администрация Усть-Кута удалила пост с ориентировкой на Тимофеева.

Источники Baza сообщили, что Артем Тимофеев — уроженец Житомира (а не Донецка, как сообщали власти Усть-Кута). Он некоторое время жил в Киеве, а несколько лет назад переехал в Челябинскую область, Тимофеев и его родственники были зарегистрированы в Миассе.

Телеграм-канал Mash сообщил, что Артем Тимофеев получил паспорт гражданина РФ в Ростовской области, в 2021 году работал в ООО «АРС Групп», производство которого находится в том числе на Урале. Судя по его постам в соцсетях, Тимофеев — диджей, музыкант, совладелец украинского бренда одежды и сторонник Евромайдана в 2014 году, отметил Mash.

По информации Baza, в октябре 2024 года Тимофеев зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, занимающийся грузовыми перевозками. В декабре он купил несколько автомобилей, которые впоследствии участвовали в украинской операции «Паутина». Источники Baza рассказали, что ориентировки на Тимофеева направили во все отделы МВД.

В Иркутской области перекрыли трассу «Сибирь» — в поисках фур. Местные власти пообещали наградить тех, кто пытался забросать дроны камнями

На фоне расследования в Иркутской области перекрыли федеральную трассу «Сибирь» в районе поселка Средний, расположенного в нескольких километрах от аэродрома Белая. Власти сообщили, что закрыли трассу для всех видов транспорта 1 июня из-за угрозы, связанной с дронами. Объезд закрытого участка организовали по региональной трассе.

Украинский телеграм-канал Exilenova+ опубликовал видео, снятое местной жительницей в районе трассы «Сибирь». На записи видно, что вдоль обочины стоят десятки грузовых автомобилей. Автор видео сообщила, что на трассе из-за проводимых проверок возникла многокилометровая пробка из фур.

Одновременно с этим власти Иркутской области задумались над тем, чтобы наградить людей, которые пытались забросать камнями дроны, вылетавшие из фуры в районе аэродрома Белая. В день атаки, 1 июня, в соцсетях появились видеозаписи, где видно, как несколько человек залезли на крышу грузовика, где находились беспилотники, и пытались помешать им вылететь. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что власти дадут оценку действиям «неравнодушных граждан», которые пытались «препятствовать работе беспилотников», после чего «примут решение о поощрении».

Дальнобойщик из Беларуси Антон Мацкевич, который бросал камни в дроны со взрывчаткой, рассказал телеграм-каналу «Осторожно, новости», что «помогал закрывать» беспилотники. «Мы все, кто стоял на парковке, помогали. Чтобы они больше не взлетали никуда… Мы бросали камни, чтобы они не взлетали», — рассказал он.

Зеленский считает, что потери вынудят Россию сесть за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция «Паутина» призвана подтолкнуть Россию к ведению переговоров об урегулировании российско-украинской войны (СБУ провела операцию «Паутина» за день до второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле).

«У нас также есть более сильные тактические решения. Наша операция „Паутина“ вчера это доказала. Россия должна осознать, что значит нести потери. Это то, что подтолкнет ее к дипломатии», — сказал Зеленский на саммите «Бухарестской девятки» в Вильнюсе. По словам президента Украины, украинские операции «показывают, какое влияние могут иметь инвестиции, особенно в дроны».

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, комментируя операцию «Паутина» в России, заявил, что украинские спецслужбы в соответствии с «законами и обычаями войны» атаковали «абсолютно законные цели — военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города».

По словам Малюка, Россия «думала, что может безнаказанно и бесконечно бомбить Украину и убивать украинцев». «Но это не так. Мы будем отвечать на российский террор и уничтожать врага везде — на море, в воздухе и на земле. А если надо — достанем и из-под земли», — заявил он.

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Украинские СМИ сообщили о спецоперации СБУ «Паутина» по уничтожению десятков российских самолетов на четырех аэродромах Атакующие беспилотники вылетали из припаркованных на трассе грузовиков

Что было известно сразу после атаки

Украинские СМИ сообщили о спецоперации СБУ «Паутина» по уничтожению десятков российских самолетов на четырех аэродромах Атакующие беспилотники вылетали из припаркованных на трассе грузовиков