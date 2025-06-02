В Челябинске провели обыск на складе, где, предположительно, хранили дроны, использованные для атак на военные аэродромы

Сотрудники правоохранительных органов 1 июня провели обыск на складе в Челябинске, где, предположительно, собирали контейнеры с FPV-дронами, которые Служба безопасности Украины использовала для атак на российские военные аэродромы, сообщили телеграм-каналы Mash и Baza, близкие к силовым структурам, и местное издание 74.ru.

По их данным, следователи провели обыск в здании на Свердловском тракте в промзоне Челябинска в рамках уголовного дела о «теракте». Они взяли пробы, чтобы проверить наличие взрывчатых веществ, пишет Baza. По данным телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», обнаружены следы гексогена.

Baza и «Ура.ру» сообщили, что задержаны арендодатели и арендаторы склада. «ВЧК-ОГПУ» уточняет, что человек, который арендовал склад, где хранили дроны, уехал из России в Казахстан, задержаны «все, кто имеет отношение к складу и сдаче его в аренду», а также арендаторы соседних помещений.

Обыск провели после того, как российские «военкоры» сообщили, что склад с фотографий, появившихся в украинских медиа после атаки дронов, похож на склад в Челябинске.

По данным «ВЧК-ОГПУ», всего со склада в Челябинске вышли пять фур, на который находились контейнеры с беспилотниками. Baza пишет, что следователи допросили водителей фур, из которых запускали дроны во время атаки по аэродромам. Они рассказали, что машины принадлежали 37-летнему Артему, предположительно, гражданину Украины.

Украинские FPV-дроны 1 июня атаковали военные аэродромы в Иркутской и Мурманской областях. Беспилотники запустили из грузовиков, которые находились на трассах недалеко от военных объектов. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе операции под названием «Паутина» использовали 117 FPV-дронов и столько же операторов дронов.

Власти Украины утверждают, что уничтожили 41 российский самолет. Спутниковые снимки подтвердили, что в Иркутской области уничтожены не менее шести самолетов, при этом в Мурманской области, согласно видеозаписям, сгорели как минимум три самолета. Украинские СМИ также сообщили, что дроны атаковали аэродромы в Рязанской и Ивановской областях, но есть ли там последствия, неизвестно. В Минобороны РФ сообщили, что российские военные отразили атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях, а в Мурманской и Иркутской областях загорелись «несколько единиц авиационной техники».

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