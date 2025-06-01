Украинские СМИ сообщили о спецоперации СБУ «Паутина» по уничтожению десятков российских самолетов на четырех аэродромах Атакующие беспилотники вылетали из припаркованных на трассе грузовиков

Служба безопасности Украины организовала атаку на российские аэродромы сразу в нескольких регионах, расположенных далеко от российско-украинской границы. Об этом пишут «Украинская правда», «Бабель», «РБК-Украина» и другие издания со ссылкой на «источники в спецслужбах».

Meduza

По словам источников изданий, операцией, которая получила название «Паутина», лично руководит глава СБУ Василий Малюк. Как утверждается, в результате атаки повреждения получили более 40 самолетов, среди них — А-50, Ту-95 и Ту-22 М3. Действия СБУ нанесли российской армии ущерб примерно в два миллиарда долларов.

По данным украинских СМИ, под атаку попали как минимум четыре аэродрома — Дягилево в Рязанской области, Оленья в Мурманской области, Белая в Иркутской области и Иваново в Ивановской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил информацию о налете дронов, отметив, что это первая атака на территории Сибири с начала войны. Он официально сообщил, что ее целью стала военная часть в поселке Средний и что «угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет».

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис тоже подтвердил факт налета дронов на регион, но не уточнил, что стало их целью. Губернатор Ивановской области Павел Малков отчитался лишь о факте инцидента с БПЛА, но, по его словам, повреждения получила лишь крыша одного из частных домов.

Телеграм-каналы Baza и Mash сообщили, что дроны в Мурманской и Иркутской областях вылетали из фур, припаркованных на трассах неподалеку. Водитель фуры в Мурманской области задержан, Baza пишет, что он, вероятно, не знал о том, что находится в его автомобиле.

Губернатор Кобзев подтвердил, что дрон действительно вылетел из фуры. «Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура. Главное — не нужно поддаваться панике», — написал он в телеграм-канале.

Провоенный телеграм-канал «Рыбарь» сообщил, что в результате атаки российская армия потеряла несколько самолетов Ту-95М. «Как мы уже ранее говорили, борты стратегической авиации Ту-95 и Ту-22 давно сняты с производства и восстановить их нечем. Соотвественно, данные потери не восстановить. Это без преуменьшения очень серьезный урон стратегической составляющей, вызванный как серьезными просчетами в работе спецслужб, так и наплевательским отношением к авиатехнике, которая даже после всех атак стояла на открытом поле без укрытий», — пишет «Рыбарь».

В свою очередь канал Fighterbomber пишет: «Сегодняшний день позже назовут черным днем дальней авиации России. А день еще не закончился».

Как утверждают источники украинских СМИ, Служба безопасности Украины готовила спецоперацию «Паутина» более полутора лет, ход подготовки контролировал лично Владимир Зеленский.

Операцию называют сверхсложной с логистической точки зрения. Сначала якобы в Россию переправили FPV-дроны, а затем — мобильные деревянные ящики. В них были спрятаны дроны, после их разместили в грузовиках. В нужный момент беспилотники дистанционно активировали. Источники в украинской спецслужбе заявляют, что участники этой спецоперации уже давно находятся в Украине.

В общей сложности в ходе операции поражен 41 самолет стратегической авиации РФ, утверждают в СБУ.

Официально в Киеве операцию не комментировали.

На понедельник, 2 июня, запланирован новый раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Предполагается, что на нем стороны обменяются меморандумами, содержащими условия прекращения огня с каждой стороны.