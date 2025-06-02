После атаки дронов ВСУ в Иркутской области, как показали спутниковые снимки, уничтожены не менее шести самолетов. В Мурманской области, согласно видео, сгорели как минимум три

По меньшей мере шесть российских самолетов, расположенных на аэродроме «Белая» в Иркутской области, уничтожены в результате атаки украинских FPV-дронов, совершенной 1 июня, сообщил OSINT-аналитик Крис Биггерс.

Аналитик опубликовал два спутниковых снимка, сделанных с помощью радара с синтезированной апертурой ( ), позволяющего получить изображение рельефа поверхности.

На одном их снимков, как пишет Крис Биггерс, видно, что три бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 уничтожены, еще один предположительно поврежден. Также на снимок добавлен кадр, где, по мнению аналитика, показан один уничтоженный сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22.

На втором снимке, который опубликовал Биггерс, по его словам, видно предположительно три уничтоженных Ту-22. До конца неясно, попал ли Ту-22 с первого снимка на второй снимок. Некоторые аналитики предполагают, что всего на аэродроме «Белая» уничтожили три Ту-22, а не четыре.

Судя по спутниковым снимкам, сделанным 31 мая, на аэродроме «Белая» за день до атаки находились 52 самолета стратегической авиации (шесть Ту-95МС, 39 Ту-22М3 и семь Ту-160), а также 30 истребителей МиГ-31, сообщал OSINT-проект AviVector.

На аэродроме «Оленья», судя по опубликованным видеозаписям, загорелись пять самолетов: два Ту-95МС и один военно-транспортный Ан-12 уничтожены, еще два Ту-95МС получили повреждения, сообщил OSINT-аналитик с ником MarcinRogowsk14. Другой аналитик Intelschizo предположил, что на аэродроме уничтожены четыре Ту-95 и один Ан-22, а также вероятно уничтожен еще один Ту-95. OSINT-аналитик Moklasen считает, что на аэродроме уничтожены три-четыре стратегических бомбардировщика.

По состоянию на 26 мая, согласно спутниковым снимкам, на аэродроме «Оленья» находились 11 Ту-95МС, 40 Ту-22М3 и пять Ан-12, писал проект AviVector.

Видеозаписей или спутниковых снимков с других российских аэродромов, которые предположительно атаковали украинские беспилотники, пока нет.

Служба безопасности Украины 1 июня в рамках спецоперации «Паутина» атаковала российские военные аэродромы с помощью более чем 100 FPV-дронов, которые размещались в фурах, припаркованных на трассах. По сообщениям украинских СМИ, под удар попали как минимум четыре аэродрома — «Белая» в Иркутской области, «Оленья» в Мурманской области, «Дягилево» в Рязанской области и «Иваново» в Ивановской области. В СБУ утверждают, что поразили 41 самолет стратегической авиации РФ, независимых подтверждений этой оценке нет.

В Минобороны РФ сообщили, что в Мурманской и Иркутской областях в результате атак FPV-дронов загорелись «несколько единиц авиационной техники». При этом российские военные отразили атаки на аэродромы в Ивановской и Рязанской областях, а также в Амурской области, заявили в Минобороны РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операцию «Паутина» готовили полтора года, а «офис» операции располагался возле управления ФСБ в одном из регионов России. «Наиболее дальнобойная наша операция. Конечно, не все можем сейчас рассказать, но эти украинские действия точно будут в учебниках истории», — сообщил Зеленский, назвав результат операции «совершенно блестящим».

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